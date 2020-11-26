«Не люблю слово "диета"»: Ирина Пегова рассказала, как питается для поддержания фигуры
Фото: www.instagram.com/pegovairina/
Ирина Пегова славится не только своими актерскими талантами, но и красотой. Артистка с пышными формами постоянно собирает комплименты от поклонников. И теперь она рассказала, какой рацион помогает ей сохранять стройность.
В Instagram она расписала свое питание.
«Вот моя (не люблю это слово) диета! Но я ее соблюдаю со своими поправками и заменами, будьте внимательны к себе! Я вместо кефира пью ряженку! Картофеля не 5, а меньше. Запекаю в микроволновке или в духовке. Смело заменяю грудку на более вкусное вареное бедро (без кожи, конечно) или ножку и не 100 грамм, а сколько хочу! В дни, когда рыба, смело меняю ее на креветки или морепродукты, если рыбу не хочу! Но важно пить между приемами пищи много воды, в этом залог успеха! Итак!
1-й день: 5 вареных или печеных клубней картофеля + кефир.
2-й день: 100 г вареной куриной грудки, которую можно заменить индейкой (без бульона).
3-й день: 100 г постного отварного мяса (без бульона).
4-й день: 100 г отварной морской и нежирной рыбы: палтуса, минтая, камбалы, наваги.
5-й день: 1 кг фруктов и овощей, разделенных на целый день. Это могут быть киви, свежий ананас, яблоки, груши, хурма, свежие огурцы, баклажаны, кабачки, помидоры, тыква, свекла, а вот бананы и виноград следует полностью исключить из рациона.
6-й день: только кефир, причем объем можно увеличить до 2 литров.
7-й день: не менее 1,5-2 л минеральной воды без газа в течение всего дня.
На 8-й день можно вернуться к своему обычному рациону с ограничением жирных, сладких и мучных продуктов. Кефир по-прежнему можно включать в рацион в объеме 0,5-1 л в день в перерывах между приемами пищи. Он должен быть несладким и максимально обезжиренным. "Сидеть" на такой диете можно не чаще раза в два месяца!», — написала Ирина в социальной сети.
Фото: www.instagram.com/pegovairina/
«В свое время я практиковала похожую диету. Ее еще называли долинская диета. Только объем всего был не 100, а 500 г в день. 100 г — это даже мне, с моим скудным питанием, кажется слишком мало...», — поделилась опытом Дарья Повереннова.
«Зачем диету? Просто правильное питание из правильных продуктов... всего понемного и часто», «Обезжиренные продукты — это старый метод! Когда мы покупаем обезжиренный кефир, ряженку и т.д., мы лишаем организм возможности усваивать кальций, получать омегу и витамин D, а для усвоения витамина D нужен кальций и витамин К2. Все это взаимосвязанные процессы, поэтому в первую очередь проверьте полезные жиры, измеряйте уровень витамина D в организме», «На такой диете и жить не захочется», «Надо есть все, что хочется, а не мучить себя диетами», «Ирина, не худейте, вы очень красивая», — разделились мнения подписчиков Ирины Пеговой.
А вы придерживаетесь диет? Расскажите в комментариях.
Фото и видео: Instagram Ирины Пеговой
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