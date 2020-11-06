Ирина Пегова в сверкающем платье с декольте и разрезом до бедра похвасталась стройными ногами

Ирина Пегова вновь удивила подписчиков своей красотой. Актриса показала кадры стильной фотосессии, где позировала в сверкающем платье с декольте и разрезом до бедра. Наряд подчеркнул стройность ног Ирины.

В подписи к снимкам артистка попросила пожелать ей удачи на съемках очередного выпуска шоу «Ледниковый период», в котором она участвует в паре с Алексеем Тихоновым.