Ирина Пегова в сверкающем платье с декольте и разрезом до бедра похвасталась стройными ногами
Фото: www.instagram.com/pegovairina/
Ирина Пегова вновь удивила подписчиков своей красотой. Актриса показала кадры стильной фотосессии, где позировала в сверкающем платье с декольте и разрезом до бедра. Наряд подчеркнул стройность ног Ирины.
В подписи к снимкам артистка попросила пожелать ей удачи на съемках очередного выпуска шоу «Ледниковый период», в котором она участвует в паре с Алексеем Тихоновым.
«Потрясающе катаетесь», — похвалила Ирина Дубцова. «Удачи, дорогая!», — пожелала Дарья Повереннова. «Сегодня посмотрела фильм "От печали до радости!". Очень понравился, просто нет слов!», «Какая же вы красавица», «Удачи, Ирочка. Вы потрясающая! Пересматриваю часто "Танго в сумасшедшем доме"», «Ирина, вы такая молодец! Удачи вам и все 6.0!», «Ириночка, вы самая красивая, обожаю вас!», «Удачи вам! А мы ждем субботу, чтоб скорее насладиться очередным бомбическим вашим выступлением», «Красавица наша любимая», — прокомментировали поклонники артистки.
У Ирины Пеговой, кроме актерского, есть и хореографический талант. Она профессионально занимается спортивными танцами и занимает призовые места на соревнованиях. А сейчас она радует поклонников успехами на «Ледниковом периоде».
Фото и видео: Instagram Ирины Пеговой
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