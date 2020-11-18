«Взгляд тот же»: Ирина Пегова выложила детское фото с мамой и сестрой

Ирина Пегова опубликовала в своем Instagram редкое архивное фото – на нем она изображена в детстве, совсем еще девочка, со своей мамой и сестрой.

«Обожаю этот кадр ! Фотограф, в нашей огромной Пеговской семье Был всегда один , несменный Дядя Саша (папин брат) ! В кадре Встречаем Новый год в доме у бабушки Веры », – написала Ирина.

Поклонники сразу поняли, от кого Ирина унаследовала красоту и яркую внешность – она копия своей мамы.

«Какое счастливое время - детство! Очень добрая фотография», «Какая мама молодая, раньше говорили, кровь с молоком! Очень прекрасное фото!», «Какая тëплая, душевная фотография», «Такое тепло от этой фотографии. Не гламур, все настоящее», «Это с мамой? Так Вы такая роскошная в маму?», «Замечательное фото ! Ирина, а вы не изменились! Взгляд тот же», «Какая добрая атмосфера и мама молодая..», «Хорошо когда все вместе и под крылышком у мамы», «Какие куколочки, ах, как молоды мы были, и наши мамы молодые», «Вы очень даже узнаваемы!», «Ирина, Вы всё такая же красавица, как и в детстве! Совсем не изменилась! Новогодние фото всегда самые приятные», – пишут в комментариях.