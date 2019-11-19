Игорь Крутой на семейном ужине показал свою маму-кокетку: «Дайте я хотя бы губы накрашу»

Игорь Крутой летом отметил 65-летний юбилей. Настоящим счастьем он называет своих любимых: жену, дочерей и сына, внучек, сестру и, конечно маму. Матери композитора 85 лет, и он не скрывает, что исполняет каждое ее пожелание.

«Это настоящее счастье, что тебе 65, а мама все еще рядом, — признавался маэстро. — Между нами разница всего 20 лет. Я сделаю все, чего мама захочет».

Игорь Крутой поделился с подписчиками в Instagram теплым видео с семейного ужина. «С сестрой Аллой пригласили маму на ужин. Как говорила Коко Шанель, "Возраст для женщины — не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца дней своих"... Ох, уж эти женщины», — написал композитор.

В кадре мама кокетливо смущается и просит детей привести себя в порядок: «Представляю, как я выгляжу. Дайте я губы накрашу». На что она получила ответ, что всегда и так красивая.