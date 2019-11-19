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Игорь Крутой на семейном ужине показал свою маму-кокетку: «Дайте я хотя бы губы накрашу»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Игорь Крутой с мамой и внучками

Фото: Instagram

Композитор провел вечер с родительницей и сестрой.

Игорь Крутой летом отметил 65-летний юбилей. Настоящим счастьем он называет своих любимых: жену, дочерей и сына, внучек, сестру и, конечно маму. Матери композитора 85 лет, и он не скрывает, что исполняет каждое ее пожелание.

«Это настоящее счастье, что тебе 65, а мама все еще рядом, — признавался маэстро. — Между нами разница всего 20 лет. Я сделаю все, чего мама захочет».

Игорь Крутой поделился с подписчиками в Instagram теплым видео с семейного ужина. «С сестрой Аллой пригласили маму на ужин. Как говорила Коко Шанель, "Возраст для женщины — не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца дней своих"... Ох, уж эти женщины», — написал композитор.

В кадре мама кокетливо смущается и просит детей привести себя в порядок: «Представляю, как я выгляжу. Дайте я губы накрашу». На что она получила ответ, что всегда и так красивая.

Филипп Киркоров пожелал Светлане Семеновне жить тысячу лет. «Аллочка и Светлана Семеновна - вне конкуренции!!! Просто очень люблю!», — признался Игорь Николаев.

«Мои птички», — добавила Лера Кудрявцева.

«Светлана Семеновна прекрасна и без накрашенных губ, хотя для женщины это важно», «Такая же приятная женщина! Дай Бог ей здоровья еще много лет!», «Какие вы молодцы! Счастья, благополучия, энергии и крепкого здоровья вашей замечательной мамочке! Выглядит прекрасно!», — написали поклонники Крутого в комментариях.

На странице Игоря Крутого в Instagram его родные появляются регулярно. Особенно часто композитор радует поклонников появлением своей внучки Деми. 4-летняя девочка растет очень артистичной и, не стесняясь камеры, устраивает домашние концерты, а счастливый дедушка делится эмоциями с поклонниками.

Фото и видео: Instagram

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