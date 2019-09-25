Мимими дня: Игорь Крутой показал трогательное видео с 4-летней внучкой Деми

Игорь Крутой отец троих детей и у него уже есть три внучки. Двоих ему подарил старший сын Николай, а младшую – дочь Виктория.
Композитор обожает и всех своих детей, и еще больше – внучек Кристину, Риту и Деми-Роуз. Но чаще всего на его странице в Instagram появляется 4-летняя малышка Деми. В очередной раз Игорь Крутой поделился милым видео с девочкой, подписав его: «Мой маленький Ангел-хранитель Деми всегда будет рядом со мной».
«Как она вас обняла нежно», «Как трогательно», «Самый сладкий ангел-хранитель», «Пусть счастье всегда будет с вами», «Как же это мило и трогательно до слез», - написали в комментариях.
Летом маэстро отметил 65-летний юбилей и тогда он показал, как его поздравила внучка, спев дедушке песню.
Напомним, у Игоря Крутого от первого брака есть 37-летний сын Николай, а от второго брака – 16-летняя дочь Александра. Виктория – мама Деми – падчерица композитора, которую он любит как родную дочь.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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