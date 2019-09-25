Мимими дня: Игорь Крутой показал трогательное видео с 4-летней внучкой Деми

Игорь Крутой отец троих детей и у него уже есть три внучки. Двоих ему подарил старший сын Николай, а младшую – дочь Виктория.

Композитор обожает и всех своих детей, и еще больше – внучек Кристину, Риту и Деми-Роуз. Но чаще всего на его странице в Instagram появляется 4-летняя малышка Деми. В очередной раз Игорь Крутой поделился милым видео с девочкой, подписав его: «Мой маленький Ангел-хранитель Деми всегда будет рядом со мной».