passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мимими дня: Игорь Крутой показал трогательное видео с 4-летней внучкой Деми

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Игорь Крутой с внучкой Деми-Роуз

Фото: Instagram

Композитор души не чает в малышке.

Игорь Крутой отец троих детей и у него уже есть три внучки. Двоих ему подарил старший сын Николай, а младшую – дочь Виктория.

Композитор обожает и всех своих детей, и еще больше – внучек Кристину, Риту и Деми-Роуз. Но чаще всего на его странице в Instagram появляется 4-летняя малышка Деми. В очередной раз Игорь Крутой поделился милым видео с девочкой, подписав его: «Мой маленький Ангел-хранитель Деми всегда будет рядом со мной».

Игорь Крутой с внучкой Деми

«Как она вас обняла нежно», «Как трогательно», «Самый сладкий ангел-хранитель», «Пусть счастье всегда будет с вами», «Как же это мило и трогательно до слез», - написали в комментариях.

Летом маэстро отметил 65-летний юбилей и тогда он показал, как его поздравила внучка, спев дедушке песню.

Внучка забавно поздравляет Игоря Крутого с днем рождения

Напомним, у Игоря Крутого от первого брака есть 37-летний сын Николай, а от второго брака – 16-летняя дочь Александра. Виктория – мама Деми – падчерица композитора, которую он любит как родную дочь.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!