Мимими дня: Игорь Крутой показал, как его 4-летняя внучка поет мировой хит

Игорь Крутой живет в женском царстве. Он не раз публично рассказывал о любви к красавице-жене Ольге, дочерям Виктории и Саше и внучкам. Одну малышку маэстро подарила дочь Виктория, а еще двоих – старший сын Николай.

В Instagram знаменитого деда девочки появляются часто. Особенно средняя Деми. Малышка невероятно мила и артистична и совсем не стесняется камеры.

В очередной раз Игорь Крутой показал таланты внучки и спросил, не пора ли ему подписать контракт с юной артисткой.