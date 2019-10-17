Мимими дня: Игорь Крутой показал, как его 4-летняя внучка поет мировой хит
Игорь Крутой живет в женском царстве. Он не раз публично рассказывал о любви к красавице-жене Ольге, дочерям Виктории и Саше и внучкам. Одну малышку маэстро подарила дочь Виктория, а еще двоих – старший сын Николай.
В Instagram знаменитого деда девочки появляются часто. Особенно средняя Деми. Малышка невероятно мила и артистична и совсем не стесняется камеры.
В очередной раз Игорь Крутой показал таланты внучки и спросил, не пора ли ему подписать контракт с юной артисткой.
«Эта певица, исполняющая мировой хит на унитазе, давно интересует меня и как композитора, и как продюсера... Как вы считаете, подписывать мне с ней контракт или повременить?», - подписал он видео (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
«Какое чудо», «Однозначно пора», «Какая красоточка, обязательно подписывать!!!», «Она чудо. Контракт уже давно должен быть подписан с ней», - посоветовали фолловеры.
Фото: Instagram
В новом интервью изданию Wday Игорь Крутой признался, что растит детей и внучек в огромной любви, которой не бывает много.
«Я не против того, если кто-то жестко воспитывает, когда даже в обеспеченных семьях детей заставляют идти работать, чтобы они познали всю сложность жизни и знали цену копейке, но я против отсутствия любви. Дети должны расти в любви. Только тогда они станут хорошими людьми», - отметил композитор.
Фото и видео: Instragram
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