Веселый дресс-код, суровое меню и немного романтики: Игорь Крутой продолжает праздновать юбилей

Несколько дней назад, 29 июля, Игорю Крутому исполнилось 65 лет. В связи с этим маэстро закатил вечеринку, которая длится уже несколько дней. В первый день празднования, в воскресенье, все были в белом, в понедельник — фантазировали на тему восточный сказок, на третий день все желающие надели тельняшки и наряды в морской тематике. На стол подали раков, кукурузу, вареную картошку с укропчиком.

Не обошлось без романтики — ей Игорь Яковлевич поделился в блоге.