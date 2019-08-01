Веселый дресс-код, суровое меню и немного романтики: Игорь Крутой продолжает праздновать юбилей

Несколько дней назад, 29 июля, Игорю Крутому исполнилось 65 лет. В связи с этим маэстро закатил вечеринку, которая длится уже несколько дней. В первый день празднования, в воскресенье, все были в белом, в понедельник — фантазировали на тему восточный сказок, на третий день все желающие надели тельняшки и наряды в морской тематике. На стол подали раков, кукурузу, вареную картошку с укропчиком.
Не обошлось без романтики — ей Игорь Яковлевич поделился в блоге.
На фото с мероприятия были замечены Филипп Киркоров, Николай Басков, Лев Лещенко, Сосо Павлиашвили, Алла Вербер, Ольга Слуцкер, Любовь Успенская. Некоторые из гостей вышли на сцену, став украшением вечера.
Впрочем, и на этом празднование не закончилось.
Из турецкого Бодрума, где проходили основные вечеринки, в уже более узком кругу Игорь Крутой отправился в Ниццу, о чем свидетельствует запись, которую он опубликовал у себя в stories. Теперь парадом, судя по всему, будет править Филипп Киркоров — известный в звездных кругах затейник.
Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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