«Готова артистка»: 6-летняя дочь Пугачевой и Галкина артистично спела хит на французском языке

«Какая она у вас солнечная, светлая девочка», «Лизочка просто невероятная! Невозможно не любить!», «Прелестно», «Браво!», «Готова артистка!», «Талантливые родители — талантливая дочь», «Пора на большую сцену», «Есть в кого», — посыпались похвалы в адрес 5-летней Лизы.

Максим Галкин рассказывал, что его дети с самого раннего возраста учат несколько языков: французский и английский, которыми он сам владеет в совершенстве. Счастливый отец регулярно делится с подписчиками достижениями своих чад. А недавно артист показал, какие таланты Лиза и унаследовали от родителей: Лиза устроила дома импровизированные телеэфиры, а Гарри блеснул талантом пародиста.