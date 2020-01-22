«Готова артистка»: 6-летняя дочь Пугачевой и Галкина артистично спела хит на французском языке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Максим Галкин поделился с подписчиками видеороликами, в которых похвалился не только тем, как его и Аллы Пугачевой 6-летние дети владеют французским языком, но и их артистическими талантами. Лиза и Гарри исполнили знаменитые песни на языке Гюго и Вольтера. Поклонники отметили, что дети пошли по стопам Аллы Пугачевой.
«Музицируем», подписал Максим Галкин видео с сыном Гарри.
«Солнышко Гарри, какой репертуар, мммм, как чистенько поет, прелесть! А тембр какой красивый!», «Талантище растет», «Еще чуть-чуть и Робертино Лоретти», — похвалили мальчика в комментариях.
«Продолжаем музицировать», — предварил выступление Лизы Максим Галкин.
«Какая она у вас солнечная, светлая девочка», «Лизочка просто невероятная! Невозможно не любить!», «Прелестно», «Браво!», «Готова артистка!», «Талантливые родители — талантливая дочь», «Пора на большую сцену», «Есть в кого», — посыпались похвалы в адрес 5-летней Лизы.
Максим Галкин рассказывал, что его дети с самого раннего возраста учат несколько языков: французский и английский, которыми он сам владеет в совершенстве. Счастливый отец регулярно делится с подписчиками достижениями своих чад. А недавно артист показал, какие таланты Лиза и унаследовали от родителей: Лиза устроила дома импровизированные телеэфиры, а Гарри блеснул талантом пародиста.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!