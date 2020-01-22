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«Готова артистка»: 6-летняя дочь Пугачевой и Галкина артистично спела хит на французском языке

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри

Фото: Instagram

Поклонники семьи сравнили девочку с ее знаменитой матерью.

Максим Галкин поделился с подписчиками видеороликами, в которых похвалился не только тем, как его и Аллы Пугачевой 6-летние дети владеют французским языком, но и их артистическими талантами. Лиза и Гарри исполнили знаменитые песни на языке Гюго и Вольтера. Поклонники отметили, что дети пошли по стопам Аллы Пугачевой.

«Музицируем», подписал Максим Галкин видео с сыном Гарри.

«Солнышко Гарри, какой репертуар, мммм, как чистенько поет, прелесть! А тембр какой красивый!», «Талантище растет», «Еще чуть-чуть и Робертино Лоретти», — похвалили мальчика в комментариях.

«Продолжаем музицировать», — предварил выступление Лизы Максим Галкин.

«Какая она у вас солнечная, светлая девочка», «Лизочка просто невероятная! Невозможно не любить!», «Прелестно», «Браво!», «Готова артистка!», «Талантливые родители — талантливая дочь», «Пора на большую сцену», «Есть в кого», — посыпались похвалы в адрес 5-летней Лизы.

Максим Галкин рассказывал, что его дети с самого раннего возраста учат несколько языков: французский и английский, которыми он сам владеет в совершенстве. Счастливый отец регулярно делится с подписчиками достижениями своих чад. А недавно артист показал, какие таланты Лиза и унаследовали от родителей: Лиза устроила дома импровизированные телеэфиры, а Гарри блеснул талантом пародиста.

Фото и видео: Instagram

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