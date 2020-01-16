«Как папуля будет пародистом»: поклонники Максима Галкина в восторге от неожиданного таланта его сына

Видео, которым поделился в блоге шоумен Максим Галкин, восхитило его поклонников. «Домашний ультразвук #гарригалкин», — пояснил звездный отец.

«Красавчик-мальчик», «Реально ультразвук», «Художественный свист», «Я оглохла 👍», «Папочкин артист», «Будущий пародист», «Симпатюшка, он как папуля будет пародистом, вот и голос разрабатывает. Витас», «Точно Витас», «Талант как у папы», «Он будет круче чем Максим», «Смело может принимать участие в шоу Лучше всех», «Снимите видео как он поет», «Это точно малыш свистит?», «Соловей», «Дельфинчик», «Все рыбу сплывутся в гости к Вам», — обсуждают в комментариях.

Они не раз отмечали, что Гарри растет более скромным и тихим мальчиком, чем Лиза, которая, по общему мнению, очень похожа на маму. Гарри же рассудительный и основательный, как папа — помогает ему с хозяйством, и лишь иногда позволяет себе продемонстрировать свои таланты.