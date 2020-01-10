Стильная куртка, узкие джинсы, аккуратное декольте: Пугачева выбрала яркий образ для семейного похода в кино
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Максима Галкина
Нарядные Алла Пугачева, Максим Галкин и их дети сходили в кино.
Фото, которое опубликовал Максим Галкин, порадовало его поклонников. В кадре запечатлены он с нарядными женой и детьми.
«Поход в кино», — прокомментировал шоумен.
Супруга артиста, Алла Борисовная Пугачева, для семейного выхода выбрала отороченную мехом бежевую джинсовую куртку, красную кофточку с аккуратным декольте, узкие джинсы. Кольцо, маникюр и оправа дополнили стильный образ.
Фото и видео: instagram
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