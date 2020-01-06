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По папиным стопам: Лиза Галкина устраивает дома «телеэфиры»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиза Галкина с папой

Фото: Instagram Максима Галкина

Максим Галкин показал очередное развлечение своей дочери.

Поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой восхищаются их детьми — шестилетними двойняшками Лизой и Гарри. Дети растут всесторонне развитыми и уже демонстрируют различные таланты. Так, Лиза нашла для себя «телеэкран» — стеклянные дверцы на кухне, из которого выходит «в эфир». «Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения», — подписал Максим видео одного из «шоу» дочки. При этом Гарри несколько раз появляется в кадре и настойчиво, как заправский блогер, просит ставить лайки.

«Сладкие», «Актриса», «Звездочка👍👍👍😘», «Замечательная ведущая! Ставим Лайк!», «Чудесная девчуля😘😘😘», «Неужели сама придумала, Лизок))», «Просто невозможно не поставить лайк», «Гарик😂😂 пиар менеджер: «ставьте лайки»😂», «Лиза просто Звезда 🌟 😃👍)», «Лайки хорошим деткам», «Детки, рождённые в любви, всегда гениальны!», «Вот чудо! У Вас такие детки получились!!! Загляденье!», «Какие они прекрасные», «Лизочку нужно снимать в кино, талантище», «Гарик, вам с Лизонькой и тысячу лайков не жалко!» — восторгаются подписчики Галкина.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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