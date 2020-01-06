По папиным стопам: Лиза Галкина устраивает дома «телеэфиры»

Поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой восхищаются их детьми — шестилетними двойняшками Лизой и Гарри. Дети растут всесторонне развитыми и уже демонстрируют различные таланты. Так, Лиза нашла для себя «телеэкран» — стеклянные дверцы на кухне, из которого выходит «в эфир». «Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения», — подписал Максим видео одного из «шоу» дочки. При этом Гарри несколько раз появляется в кадре и настойчиво, как заправский блогер, просит ставить лайки.