«Горячая штучка»: Светлана Лобода в латексных штанах покорила подписчиков

В комментариях звездную блондинку сравнили с Мэрилин Монро. И правда, широкие стрелки во все веко, объемные светлые локоны и пышные губы заставляют нас подумать, что перед нами секс-символ 1950-х годов.

На фото певица позирует в облегающих латексных лосинах известного дизайнера и ярко-красном полупрозрачном топе в клетку. А завершила Светлана образ черными глянцевыми лодочками на высокой шпильке, громоздким ремнем и золотыми сережками.

К слову, недавно мы писали, как Лобода впервые показала лицо своей младшей дочери. «Тильда похожа на Свету», — писали поклонники певицы.

А вам понравился сногсшибательный образ Светланы? Делитесь своим мнением в комментариях!