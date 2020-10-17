«Горячая штучка»: Светлана Лобода в латексных штанах покорила подписчиков
Светлана Лобода обольстила поклонников сексуальным образом, который примерила накануне своего дня рождения. К слову, завтра известной исполнительнице исполняется 38 лет.
«Какая вы нереальная!», «Кудряшка Сью», «Просто бомба!», «Горячая штучка», «Настоящая королева!», «Шикарный образ, вам очень идет», «Светлана Сергеевна как всегда неотразима», - пишут восторженные фолловеры.
В комментариях звездную блондинку сравнили с Мэрилин Монро. И правда, широкие стрелки во все веко, объемные светлые локоны и пышные губы заставляют нас подумать, что перед нами секс-символ 1950-х годов.
На фото певица позирует в облегающих латексных лосинах известного дизайнера и ярко-красном полупрозрачном топе в клетку. А завершила Светлана образ черными глянцевыми лодочками на высокой шпильке, громоздким ремнем и золотыми сережками.
К слову, недавно мы писали, как Лобода впервые показала лицо своей младшей дочери. «Тильда похожа на Свету», — писали поклонники певицы.
А вам понравился сногсшибательный образ Светланы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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