«Вся в маму»: Светлана Лобода с дочерью устроили модный показ в стильных нарядах
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/
Светлана Лобода показала, какой стильной девочкой растет ее дочь Евангелина. Певица в Instagram поделилась кадрами совместной съемки. «Когда дочка вся в маму», — подписала Лобода фото.
«Самые модные люди 2020 года», «Евуська "шкодная модная обезьянка". Привет ей пламенный», «Света солнышко, вы просто супер. Класс», «На стиле», «Крутышки, супермалышки», «Когда мама и дочь — одно целое! Круто!», «Звездочки», «Лучшие», «Две красотки», — посыпались комментарии и комплименты в адрес Светланы и Евангелины.
У Лободы, кроме Евы, есть и 2-летняя дочь Тильда. Если старшую девочку Светлана показывает на многих фото, то младшую скрывает от посторонних глаз. Также, как держит в тайне имя отца малышки Тильды. Но поклонники уверены, что вторую дочь певица родила от немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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