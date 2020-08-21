«Вся в маму»: Светлана Лобода с дочерью устроили модный показ в стильных нарядах

«Самые модные люди 2020 года», «Евуська "шкодная модная обезьянка". Привет ей пламенный», «Света солнышко, вы просто супер. Класс», «На стиле», «Крутышки, супермалышки», «Когда мама и дочь — одно целое! Круто!», «Звездочки», «Лучшие», «Две красотки», — посыпались комментарии и комплименты в адрес Светланы и Евангелины.

У Лободы, кроме Евы, есть и 2-летняя дочь Тильда. Если старшую девочку Светлана показывает на многих фото, то младшую скрывает от посторонних глаз. Также, как держит в тайне имя отца малышки Тильды. Но поклонники уверены, что вторую дочь певица родила от немецкого музыканта Тилля Линдеманна.