Светлана Лобода впервые показала лицо подросшей дочери Тильды

«Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку», — подписала фото Светлана.

Радости поклонников нет предела. Многие до сих пор не верят, что наконец-то увидели малышку.

«Неужели фотография Тильды????», «Наконец-то дождались Тильдочку!», «Ааааа, наконец-то!», — оставляют комментарии подписчики. Некоторые тут же вспомнили, что предполагаемым отцом девочки является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн: «Сейчас по-любому под микроскопом рассматривают, похожа ли Тильда на Тилля», — написала одна из подписчиц Лободы.

Некоторые отмечают, что все-таки именно мамины гены победили: «Тильда похожа на Свету», — пишут поклонники певицы.

Светлана Лобода родилась в Украине, в обычной рабочей семье. Девочка с детства питала страсть к музыке и поступила в местную музыкальную школу. У певицы богатый творческий путь. Она успела побывать в составе группы «ВИА ГРА», представить на Евровидении свою родную страну в 2009 году и выпустить много успешных песен уже как сольная исполнительница. Светлана не замужем, но у неё есть две дочери — Евангелина и Тильда. Первая девочка появилась в отношениях с хореографом Андреем Царем. Отца второй дочери Светлана скрывает, но светские сплетники подозревают, что им является солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Сама исполнительница никак не комментирует эту информацию.