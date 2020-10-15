Постройневшая Лобода в клешах и косухе нарвалась на критику: «Худая, как камбала!»

Поклонники не на шутку обеспокоены состоянием любимой артистки. «Образ классный, но почему такая тощая?», «Светлана, сколько вы весите?», «Вы не кушаете совсем?», «Немного бы поправиться», «Похожи на мальчика-подростка», «Худая, как камбала!», «Ноги, как у ковбоя после недельной скачки» — пишут в комментариях. Однако другая половина фолловеров не скупилась на комплименты: «Очень красивая и стильная», «Время летит, но при вас явно замедляется», «Великолепная Светлана», «Как всегда — богиня».

Фото: Instagram @lobodaofficial

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