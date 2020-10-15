Постройневшая Лобода в клешах и косухе нарвалась на критику: «Худая, как камбала!»
Фото: Instagram @lobodaofficial
Лобода позирует в безупречно скроенных брюках, расклешенных от колен и облегающих по бедрам. Деталь подчеркнула фигуру с самых выгодных ракурсов. В союзе с ней — базовый облегающий джемпер и кожаный ремень с массивной акцентной пряжкой. К аутфиту Светлана добавила укороченную куртку-косуху с «драматичными» рукавами Джульетты и грубой металлической фурнитурой. Венчают образ лаконичные ботинки с заостренными мысками и остромодные узкие очки а-ля винтаж со стильными цепочками на дужках. Не забыла звезда и про главный аксессуар — защитную маску (тоже черного цвета).
Поклонники не на шутку обеспокоены состоянием любимой артистки. «Образ классный, но почему такая тощая?», «Светлана, сколько вы весите?», «Вы не кушаете совсем?», «Немного бы поправиться», «Похожи на мальчика-подростка», «Худая, как камбала!», «Ноги, как у ковбоя после недельной скачки» — пишут в комментариях. Однако другая половина фолловеров не скупилась на комплименты: «Очень красивая и стильная», «Время летит, но при вас явно замедляется», «Великолепная Светлана», «Как всегда — богиня».
Фото: Instagram @lobodaofficial
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