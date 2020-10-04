Светлана Лобода отрезала свои роскошные белые локоны

Подписчики пришли в настоящий восторг от образа Светланы.

«Так лучше», «Мне прям сильно нра», «Вам очень идёт», «Чтоо? Каре? Старая Лобода вернулась? Вам чертовски идет», «Светлана Сергеевна, вам очень идёт!!! Вы такая красивая!», — засыпают комплиментами певицу поклонники.

Оказались среди подписчиков и те, кто не заметил никаких перемен во внешности звезды. «А что изменилось?» — гласит один из популярных комментариев под фото.

Светлана Лобода родилась в Украине, в обычной рабочей семье. Девочка с детства питала страсть к музыке и поступила в местную музыкальную школу. У певицы богатый творческий путь. Она успела побывать в составе группы «ВИА ГРА», представить на Евровидении свою родную страну в 2009 году и выпустить много успешных песен уже как сольная исполнительница. Светлана не замужем, но у неё есть две дочери — Евангелина и Тильда. Первая девочка появилась в отношениях с хореографом Андреем Царем. Отца второй дочери Светлана скрывает, но светские сплетники подозревают, что им является солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Сама исполнительница никак не комментирует эту информацию.