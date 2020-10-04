Светлана Лобода отрезала свои роскошные белые локоны
Фото: Instagram/ @lobodaofficial
Разве можно представить Светлану Лободу без ее роскошных длинных локонов? Прическа певицы давно стала ее визитной карточкой, но яркая и эксцентричная звезда никогда не была против смелых экспериментов: на этот раз певица решила отрезать длинные волосы и показать подписчикам своего Инстаграм новый имидж.
Исполнительница появилась перед поклонниками с пышным каре. В 2012 году звезда уже пробовала похожую прическу, и фанаты положительно оценивали тот опыт.
«Время перемен. Нравится? », — поинтересовалась у публики Лобода.
Подписчики пришли в настоящий восторг от образа Светланы.
«Так лучше», «Мне прям сильно нра», «Вам очень идёт», «Чтоо? Каре? Старая Лобода вернулась? Вам чертовски идет», «Светлана Сергеевна, вам очень идёт!!! Вы такая красивая!», — засыпают комплиментами певицу поклонники.
Оказались среди подписчиков и те, кто не заметил никаких перемен во внешности звезды. «А что изменилось?» — гласит один из популярных комментариев под фото.
Светлана Лобода родилась в Украине, в обычной рабочей семье. Девочка с детства питала страсть к музыке и поступила в местную музыкальную школу. У певицы богатый творческий путь. Она успела побывать в составе группы «ВИА ГРА», представить на Евровидении свою родную страну в 2009 году и выпустить много успешных песен уже как сольная исполнительница. Светлана не замужем, но у неё есть две дочери — Евангелина и Тильда. Первая девочка появилась в отношениях с хореографом Андреем Царем. Отца второй дочери Светлана скрывает, но светские сплетники подозревают, что им является солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Сама исполнительница никак не комментирует эту информацию.
Фото и видео: Instagram
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