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«Голое» платье и худые ноги: МакSим показала кадры первой после комы откровенной фотосессии

38-летняя певица восхитила поклонников нежными снимками, на которых предстала в платье из прозрачной, летящей ткани, декорированной блестками.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица МакSим

Фото: East News Russia

Певица МакSим спустя два месяца после выхода из комы решилась продемонстрировать фигуру в смелом фотопроекте. 38-летняя артистка сильно похудела. И если фанатов ее новая форма не устраивает и даже становится поводом для критики, то, похоже, сама МакSим наслаждается тем, какой изящной стала ее фигура. И подчеркнуть это в новой фотосессии звездная мама двоих дочерей решила с помощью «голого» платья.

Ранее артистка поделилась кадрами бэкстейджа. По нему видно, что из всех фото в различных нарядах МакSим выбрала самые смелые кадры.

К слову, на сей раз МакSим критиковать за худобу не стали. Пользователи отметили, что на снимках певица получилась чувственной и нежной. Также некоторые заметили сходтсво с Жанной Фриске.

МакSим провела в коме полтора месяца. Причиной ее состояния стало тяжелое поражение легких, развившееся после острой инфекции. Тесты не подтвердили коронавирус, однако врачи признали, что самолечение, которым занималась певица до попадания в больницу, могло смазать клиническую картину. Недавно МакSим подробно рассказала об осложнениях от болезни, которые ей пришлось перенести.

Фото и видео: @maksimartist, @anastasia_shafrann/Instagram; East News