«Голое» платье и худые ноги: МакSим показала кадры первой после комы откровенной фотосессии
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Певица МакSим спустя два месяца после выхода из комы решилась продемонстрировать фигуру в смелом фотопроекте. 38-летняя артистка сильно похудела. И если фанатов ее новая форма не устраивает и даже становится поводом для критики, то, похоже, сама МакSим наслаждается тем, какой изящной стала ее фигура. И подчеркнуть это в новой фотосессии звездная мама двоих дочерей решила с помощью «голого» платья.
Ранее артистка поделилась кадрами бэкстейджа. По нему видно, что из всех фото в различных нарядах МакSим выбрала самые смелые кадры.
К слову, на сей раз МакSим критиковать за худобу не стали. Пользователи отметили, что на снимках певица получилась чувственной и нежной. Также некоторые заметили сходтсво с Жанной Фриске.
МакSим провела в коме полтора месяца. Причиной ее состояния стало тяжелое поражение легких, развившееся после острой инфекции. Тесты не подтвердили коронавирус, однако врачи признали, что самолечение, которым занималась певица до попадания в больницу, могло смазать клиническую картину. Недавно МакSим подробно рассказала об осложнениях от болезни, которые ей пришлось перенести.
Фото и видео: @maksimartist, @anastasia_shafrann/Instagram; East News