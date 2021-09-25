«Голое» платье и худые ноги: МакSим показала кадры первой после комы откровенной фотосессии

К слову, на сей раз МакSим критиковать за худобу не стали. Пользователи отметили, что на снимках певица получилась чувственной и нежной. Также некоторые заметили сходтсво с Жанной Фриске.

МакSим провела в коме полтора месяца. Причиной ее состояния стало тяжелое поражение легких, развившееся после острой инфекции. Тесты не подтвердили коронавирус, однако врачи признали, что самолечение, которым занималась певица до попадания в больницу, могло смазать клиническую картину. Недавно МакSим подробно рассказала об осложнениях от болезни, которые ей пришлось перенести.