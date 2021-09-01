Лечащий врач певицы МакSим впервые прокомментировал болезнь певицы
Марина Абросимова, известная как певица МакSим, сумела пережить тяжелый период, несмотря на опасения врачей. Однако состояние здоровья девушки после болезни пока далеко от идеального.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Многие звезды и рядовые пользователи, однако, усомнились, что болезнь звезды не была частью пиар-кампании. Комментарий по поводу лечения звездной пациентки дал анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов, который лечил МакSим. Об этом он рассказал в интервью Елене Малышевой в передаче «Жить здорово!» на «Первом канале».
«Марина Сергеевна поступила к нам с недоказанным ПЦР-тестом. Она была в тяжелом состоянии. Мы подключили ее к ЭКМО, под которым она находилась около 30 дней», — говорил он.
Когда девушка пришла в себя после комы, ее поклонники вздохнули с облегчением. Доктор рассказал, как это было.
«Она открыла глаза, мы спросили у нее: "Слышишь, видишь?". Попросили ее показать нам язык, кулак. На вопрос о том, где ты находишься, она одними губами сказала, что в Дубае. С этого момента стали ее потихоньку реабилитировать», — отметил Павлов.
Однако после пережитого звезде предстоит длительное восстановление — конечно, ни о каких концертах в ближайшее время не может быть и речи.
«Она устала, ей сейчас очень тяжело», — говорит доктор.
Ранее певицу обвинили в том, что она просто решила привлечь к себе внимание после того, как ее популярность начала ослабевать — такие предположения высказала, например, экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта. За исполнительницу, однако, заступились поклонники, которые заявили, что она действительно очень плохо себя чувствовала на последнем концерте.
Фото: Global Look press
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