Лечащий врач певицы МакSим впервые прокомментировал болезнь певицы

Когда девушка пришла в себя после комы, ее поклонники вздохнули с облегчением. Доктор рассказал, как это было.

«Она открыла глаза, мы спросили у нее: "Слышишь, видишь?". Попросили ее показать нам язык, кулак. На вопрос о том, где ты находишься, она одними губами сказала, что в Дубае. С этого момента стали ее потихоньку реабилитировать», — отметил Павлов.

Однако после пережитого звезде предстоит длительное восстановление — конечно, ни о каких концертах в ближайшее время не может быть и речи.

«Она устала, ей сейчас очень тяжело», — говорит доктор.

Ранее певицу обвинили в том, что она просто решила привлечь к себе внимание после того, как ее популярность начала ослабевать — такие предположения высказала, например, экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта. За исполнительницу, однако, заступились поклонники, которые заявили, что она действительно очень плохо себя чувствовала на последнем концерте.