МакSим впервые рассказала о своей борьбе с коронавирусом: «Все возможные осложнения случились»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В беседе с Ксенией Собчак певица раскрыла, как ей далась страшная борьба, что помогло ей справиться и почему ее много лет не причащают.
Исполнительница призналась, что была буквально на грани жизни и смерти. Порой счет шел буквально на минуты. Кроме того, у звезды было немало осложнения — несколько лет назад Марина попала в аварию, после которой долго восстанавливалась, и это оставило последствия для ее здоровья.
«Все осложнения, которые могли быть в этой ситуации, они произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению меня. Ничего не получалось», — признается артистка.
Чаще всего у певицы возникали гнойно-септические осложнения, когда внутренняя инфекция побеждает остатки иммунитета. Найти верную стратегию лечения, по словам лечащего врача, для нее было непросто.
«Когда я пришла в себя, мне рассказали, что дважды у меня останавливалось сердце», — призналась певица. «Был подключен аппарат ЭКМО, а он заменяет работу сердца. Конечно, если бы его не было, ничего бы не получилось».
Марина Абросимова раскрыла свои ощущения во время медикаментозной комы, в которой провела больше месяца:
«Это невозможно объяснить. Но, наверное, никакой сон так не запоминается, не производит такое впечатление. Он настолько осознанный, что ты можешь руководить своими движениями, своими руками, чего ты во сне в принципе делать не можешь», — рассказала певица и добавила, что ощущения, словно она выходит из своего тела, у нее не было, хотя она неоднократно слышала, что такое бывает.
Стоит напомнить, во время болезни СМИ писали, что священник не стал проводить обряд соборования для певицы по определенным причинам. Об этом девушка и ранее говорила на ток-шоу — за ней есть грех, который до сих пор висит на ней. Марина, однако, старается справиться с этим и стремится к тому, чтобы жить правильно.
«Если меня сюда вернули, значит, это зачем-то произошло. Может быть, чтобы успеть что-то изменить?», — гадает знаменитость.
МакSим прокомментировала и многочисленные слухи, в том числе предположения коллег по цеху, которые решили, что ее болезнь была фейком. В частности, это предположили певец Данко и Юлия Беретта.
«Я принципиально не смотрела ни одного эфира, ни одного комментария. Мне передавали, что люди желают мне здоровья, и говорили, что кто-то не верит», — говорит она.
«Почему-то я, к счастью, конечно, такой артист, у которого за все время моего существования меньше всего хейтеров было. Наконец-то они появились! Что же сделать, пусть так. Но если уж говорить о пиаре, то эти забытые всеми артисты говорили о такой вещи, как "болезнь-пиар"... А теперь мы читаем о том, что у них первый концерт за 20 лет», — шутит певица.
Марина призналась, что в ближайшее время ей петь нельзя, несмотря на то, что, как выразилась Ксения Собчак, сейчас идеальное время для перезапуска карьеры. Поэтому в основных планах певицы — заниматься своей школой искусств, которую она открыла перед самой болезнью и в которую она вложила душу и создала на свои собственные средства.