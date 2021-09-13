МакSим впервые рассказала о своей борьбе с коронавирусом: «Все возможные осложнения случились»

В беседе с Ксенией Собчак певица раскрыла, как ей далась страшная борьба, что помогло ей справиться и почему ее много лет не причащают.

Исполнительница призналась, что была буквально на грани жизни и смерти. Порой счет шел буквально на минуты. Кроме того, у звезды было немало осложнения — несколько лет назад Марина попала в аварию, после которой долго восстанавливалась, и это оставило последствия для ее здоровья.

«Все осложнения, которые могли быть в этой ситуации, они произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению меня. Ничего не получалось», — признается артистка.

Чаще всего у певицы возникали гнойно-септические осложнения, когда внутренняя инфекция побеждает остатки иммунитета. Найти верную стратегию лечения, по словам лечащего врача, для нее было непросто.