Сама ходит и шутит: МакSим переводят из реанимации в обычную палату

— говорится в сообщении, опубликованном на странице официальной группы МакSим «ВКонтакте».

Напомним, симптомы коронавируса проявились у артистки накануне концерта в честь 12 июня. Однако певица решила выступить, несмотря на то, что чувствовала себя очень плохо. После концерта ее госпитализировали, а 19 июня ее ввели в искусственную кому. МакSим находилась в состоянии медикаментозного сна полтора месяца, поражение легких достигло 80%, но в итоге артистка пошла на поправку. Около недели назад ее вывели из комы.