Сама ходит и шутит: МакSим переводят из реанимации в обычную палату
Певица МакSим радует поклонников быстрыми темпами восстановления после перенесенной комы. Из-за последствий коронавируса 38-летняя артистка пробыла в состоянии медикаментозного сна около полутора месяца. Но теперь медики готовы перевести ее из реанимации в обычную палату, сообщает телеграм-канал Mash. По данным источника, сейчас состояние здоровья звездной пациентки оценивается как средне-тяжелое.
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Фото: East News Russia
О том, как чувствует себя певица, рассказали ее официальные представители.
Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке,
— говорится в сообщении, опубликованном на странице официальной группы МакSим «ВКонтакте».
Напомним, симптомы коронавируса проявились у артистки накануне концерта в честь 12 июня. Однако певица решила выступить, несмотря на то, что чувствовала себя очень плохо. После концерта ее госпитализировали, а 19 июня ее ввели в искусственную кому. МакSим находилась в состоянии медикаментозного сна полтора месяца, поражение легких достигло 80%, но в итоге артистка пошла на поправку. Около недели назад ее вывели из комы.
Фото и видео: Instagram, East News
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