Певица МакSим примерила белоснежное платье-комбинацию и напугала своей худобой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maksimartist
Вернувшаяся в Instagram после болезни Марина Абросимова снова порадовала поклонников новыми фотографиями. На этот раз девушка поделилась кадрами в нежном белоснежном платье-комбинации на тонких лямках.
Хотя образ получился очень трогательным и соблазнительным, под публикацией появилось много тревожных комментариев — поклонники отметили, что исполнительница очень похудела после болезни.
Напомним, ранее Марина дала большое интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о своей болезни и о том, что находилась буквально на краю жизни и смерти.
«Все осложнения, которые могли быть в этой ситуации, они произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению меня. Ничего не получалось», — рассказывала певица Ксении Собчак.
«Когда я пришла в себя, мне рассказали, что дважды у меня останавливалось сердце», — призналась певица. «Был подключен аппарат ЭКМО, а он заменяет работу сердца. Конечно, если бы его не было, ничего бы не получилось».
Стоит напомнить, что среди коллег и поклонников нашлись и те, кто не поверил в ее болезнь, однако МакSим не стала принимать эти заявления всерьез.
Фото: Instagram Марины Абросимовой