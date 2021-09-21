Певица МакSим примерила белоснежное платье-комбинацию и напугала своей худобой

Напомним, ранее Марина дала большое интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о своей болезни и о том, что находилась буквально на краю жизни и смерти.

«Все осложнения, которые могли быть в этой ситуации, они произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению меня. Ничего не получалось», — рассказывала певица Ксении Собчак.

«Когда я пришла в себя, мне рассказали, что дважды у меня останавливалось сердце», — призналась певица. «Был подключен аппарат ЭКМО, а он заменяет работу сердца. Конечно, если бы его не было, ничего бы не получилось».

Стоит напомнить, что среди коллег и поклонников нашлись и те, кто не поверил в ее болезнь, однако МакSим не стала принимать эти заявления всерьез.