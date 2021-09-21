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Певица МакSим примерила белоснежное платье-комбинацию и напугала своей худобой

Звезда перенесла тяжелую болезнь — после коронавируса она находилась в больнице более двух месяцев. После того как певица выписалась и начала публиковать фотографии, подписчики стали очень переживать за ее состояние.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Абросимова в белом платье-комбинации

Фото: @maksimartist

Вернувшаяся в Instagram после болезни Марина Абросимова снова порадовала поклонников новыми фотографиями. На этот раз девушка поделилась кадрами в нежном белоснежном платье-комбинации на тонких лямках.

Хотя образ получился очень трогательным и соблазнительным, под публикацией появилось много тревожных комментариев — поклонники отметили, что исполнительница очень похудела после болезни.

Напомним, ранее Марина дала большое интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о своей болезни и о том, что находилась буквально на краю жизни и смерти.

«Все осложнения, которые могли быть в этой ситуации, они произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению меня. Ничего не получалось», — рассказывала певица Ксении Собчак.

«Когда я пришла в себя, мне рассказали, что дважды у меня останавливалось сердце», — призналась певица. «Был подключен аппарат ЭКМО, а он заменяет работу сердца. Конечно, если бы его не было, ничего бы не получилось».

Стоит напомнить, что среди коллег и поклонников нашлись и те, кто не поверил в ее болезнь, однако МакSим не стала принимать эти заявления всерьез.

Фото: Instagram Марины Абросимовой