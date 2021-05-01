«Год вместе не жили»: Прилучный раскрыл свою версию расставания с Муцениеце и защитил Карпович
Фото: @agataagata / Instagram
На днях на полках российских магазинов появился новый выпуск журнала «OK!» с первым откровенным интервью Павла Прилучного, в котором артист раскрыл Вадиму Вернику свой взгляд на отношения с Агатой Муцениеце, защитив таким образом от нападок свою нынешнюю избранницу Мирославу Карпович, которую пользователи Сети долгое время обвиняли в том, что она увела его из семьи.
После скандала с рукоприкладством, который произошел между Прилучным и Муцениеце в результате долгого нахождения в самоизоляции, большая часть поклонников пары встала на сторону пострадавшей стороны. Однако в интервью мужчина напомнил, что к разводу они шли уже долго, и окончательное решение было принято задолго до случившегося.
«Мы очень долго пытались все сохранить. До того как развелись, уже год вместе не жили. А потом решили: зачем ругаться постоянно друг с другом, если кому-то нужно одно, а кому-то — другое», — цитирует «СтарХит».
Павел заверил интервьюера, что на данный момент им с с Агатой удалось установить хорошие отношения и продолжить нормальное общение ради детей.
Свои отношения с Мирославой Павел оценивает как крайне гармоничные: ему наконец удалось найти такого же взрослого человека, как и он сам, рядом с которым можно иногда и самому побыть ребенком.
Фото: @bugevuge / @m1r0slava_karpovich / @agataagata / Instagram