«Год вместе не жили»: Прилучный раскрыл свою версию расставания с Муцениеце и защитил Карпович

На днях на полках российских магазинов появился новый выпуск журнала «OK!» с первым откровенным интервью Павла Прилучного, в котором артист раскрыл Вадиму Вернику свой взгляд на отношения с Агатой Муцениеце, защитив таким образом от нападок свою нынешнюю избранницу Мирославу Карпович, которую пользователи Сети долгое время обвиняли в том, что она увела его из семьи.

После скандала с рукоприкладством, который произошел между Прилучным и Муцениеце в результате долгого нахождения в самоизоляции, большая часть поклонников пары встала на сторону пострадавшей стороны. Однако в интервью мужчина напомнил, что к разводу они шли уже долго, и окончательное решение было принято задолго до случившегося.

«Мы очень долго пытались все сохранить. До того как развелись, уже год вместе не жили. А потом решили: зачем ругаться постоянно друг с другом, если кому-то нужно одно, а кому-то — другое», — цитирует «СтарХит».

Павел заверил интервьюера, что на данный момент им с с Агатой удалось установить хорошие отношения и продолжить нормальное общение ради детей.