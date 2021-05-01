Преимущества Карпович и отношение детей: Прилучный впервые прокомментировал свой роман
Фото: @bugevuge / Instagram
В эксклюзивном интервью Вадиму Вернику для свежего номера журнала «OK!», который уже можно найти на полках российских магазинов, актер Павел Прилучный впервые за долгое время прокомментировал свою личную жизнь. Свои отношения с актрисой Мирославой Карпович он долго держал в секрете, и даже сейчас пара не спешит делиться в соцсетях совместными фотографиями — их счастье любит тишину.
«Мирослава — потрясающая девчонка. У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но все равно я ребенок, так или иначе все мужчины — дети», — цитирует героя журнал.
Не обошел стороной Павел и отношение покинутой семьи к его новой жизни. Так, он отметил, что его дети все понимают, и предположил, что для них так, может быть, даже лучше.
«Они счастливы, у нас все хорошо», - заверил он.
Звездный отец старается уделять внимание сыну Тимофею и дочери Мие, родившимся в его браке с Агатой Муцениеце. Жалеет только об одном: ему хотелось бы проводить с ними больше времени.
Ранее Мирослава Карпович также комментировала свой роман, правда, не называя имен. «Я счастлива на 100%! Мы все растем, и привычки, конечно же, меняются, особенно когда ты оказываешься рядом с человеком, которого любишь», — говорила она.
Фото: @bugevuge / @m1r0slava_karpovich / @agataagata / Instagram