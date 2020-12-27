Глюк`oZa в жакете с огромными плечами собрала комплименты за фото в стиле Ренаты Литвиновой

Наталья Ионова (Глюк`oZa) удивила поклонников ярким и оригинальным образом, напоминающим элегантный стиль Ренаты Литвиновой. Певица сфотографировалась в кожаном жакете с огромными плечами. Для съемки стилисты сделали ей гладкую укладку и нанесли макияж акцентом на губы. Завершил образ яркий маникюр и украшения в тон наряда.

«Один из важных аспектов в театре — это умение держать паузу. Также и в жизни», — философски подписала певица снимок.