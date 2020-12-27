Глюк`oZa в жакете с огромными плечами собрала комплименты за фото в стиле Ренаты Литвиновой
Фото: www.instagram.com/glukozamusic/
Наталья Ионова (Глюк`oZa) удивила поклонников ярким и оригинальным образом, напоминающим элегантный стиль Ренаты Литвиновой. Певица сфотографировалась в кожаном жакете с огромными плечами. Для съемки стилисты сделали ей гладкую укладку и нанесли макияж акцентом на губы. Завершил образ яркий маникюр и украшения в тон наряда.
«Один из важных аспектов в театре — это умение держать паузу. Также и в жизни», — философски подписала певица снимок.
«Наташа», — первой отреагировала в комментариях Рената Литвинова. «Шикарная», «Очень важный аспект, да! А ты очень красивая», «Красотка», «Ух ты, какая», «На Ренату похожа», «Вот это плечи! Пловчихи завидуют и плачут!», «Красотка», «Ума Турман?», — посыпались комплименты в адрес Натальи Ионовой.
34-летняя Глюк`oZa выглядит моложе своего возраста. У нее идеальная фигура, и часто ее сравнивают с дочерью-подростком. Недавно Наталья собрала комплименты за стройные ноги, когда показала себя в атласном-платье комбинации. А на днях певица удивила фолловеров перевоплощением в брюнетку.
Фото и видео: Instagram Натальи Ионовой
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