«Худышка»: Глюкоза блеснула стройными ногами в атласном платье-комбинации

На фоне символа Нового года знаменитая блондинка позирует в атласном золотом платье-комбинации длины миди. и держит в руках своего домашнего любимца. Кстати, в нарядах такого фасона любила ходить Кэрри из легендарного культогового сериала «Секс в большом городе».

Наталья Ионова сделала модную прическу: она уложила волосы назад в аккуратный в пучок, а несколько прядей оставила у лица. Акцент артистка решила сделать на макияже, селебрити подчеркнула свою красоту и привлекательность с помощью красной помады. Образ получился бомбическим, согласитесь?