«Худышка»: Глюкоза блеснула стройными ногами в атласном платье-комбинации
Фото: @glukozamusic / Instagram
На фоне символа Нового года знаменитая блондинка позирует в атласном золотом платье-комбинации длины миди. и держит в руках своего домашнего любимца. Кстати, в нарядах такого фасона любила ходить Кэрри из легендарного культогового сериала «Секс в большом городе».
Наталья Ионова сделала модную прическу: она уложила волосы назад в аккуратный в пучок, а несколько прядей оставила у лица. Акцент артистка решила сделать на макияже, селебрити подчеркнула свою красоту и привлекательность с помощью красной помады. Образ получился бомбическим, согласитесь?
Новая фотография Глюкозы не оставила равнодушными пользователей Сети. В комментариях певицу буквально осыпали комплиментами, отмечая ее естественную красоту и удивительно стройную фигуру: «Классная!», «Наташа, ты супер!», «Я вас обожаю, вы богиня!», «Стройняшка! Умница!», «Красоточки», «На этой фотографии прекрасно все!», «Чудесная малышка!», «Как же красиво и уютно у Вас».
А вам нравится стиль Натальи Ионовой? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @glukozamusic / Instagram
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