«Всем бы так выглядеть»: Глюкоза показала сногсшибательную фигуру

Наталья Ионова показала, как наслаждается долгожданным отпуском на Мальдивах. Она похвасталась перед поклонниками невероятно хрупкой и подтянутой фигурой. На фото звезда предстала в ярко-оранжевом слитном купальнике с глубоко выраженным декольте. Также, на теле знаменитой блондинки красуются золотые украшения.

«И твоего света хватит на всех! Все идут вниз, а тебе наверх», - подписала пост звезда.