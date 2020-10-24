«Всем бы так выглядеть»: Глюкоза показала сногсшибательную фигуру
Наталья Ионова показала, как наслаждается долгожданным отпуском на Мальдивах. Она похвасталась перед поклонниками невероятно хрупкой и подтянутой фигурой. На фото звезда предстала в ярко-оранжевом слитном купальнике с глубоко выраженным декольте. Также, на теле знаменитой блондинки красуются золотые украшения.
«И твоего света хватит на всех! Все идут вниз, а тебе наверх», - подписала пост звезда.
Фото: @glukozamusic_ / Instagram
Дерзкий образ знаменитости дополнила слегка небрежная прическа и яркий макияж. Артистка сделала акцент на губах: их она подчеркнула с помощью оранжево-красной помады.
Мама двух дочерей и счастливая жена бизнесмена Александра Чистякова следит за своим телом. Наталья Ионова много времени уделяет спорту, регулярно принимает контрастный душ, каждое утро делает зарядку и массаж лица, правильно питается и не употребляет в пищу вредные продукты и алкоголь.
К слову, недавно мы писали о бьюти-секретах Глюкозы, которыми она поделилась со своей двухмилионной аудиторией.
А вам понравилось новое фото Натальи? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @glukozamusic / Instagram_
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!