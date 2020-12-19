Глюкоза кардинально сменила имидж — и теперь она дерзкая брюнетка?
Фото: @glukozamusic / Instagram
Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как певица Глюкоза, всегда выглядит на все 100%. Звезда редко экспериментирует с внешностью и остается верна своей стрижке на длинные волосы и пепельному блонду. Однако в конце года Глюкоза решила озадачить поклонников селфи, на котором предстала с новым цветом волос. Очевидно, она кардинально сменила имидж и теперь стала дерзкой брюнеткой. Результатом она поделилась в Stories на своей странице в Instagram, добавив: «Время перемен». Для большего антуража звезда использовала специальный фильтр для создания эффекта загара. Однако Глюкоза так и не уточнила, действительно ли обновила оттенок или все-таки использовала парик.
Фото: @glukozamusic / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Глюкоза рассказала, что вместо ребенка завела собаку. Своим подписчикам певица рассказала радостную новость. В их семье появился новый член семьи. Знаменитость завела домашнего любимца — собаку по кличке Нала. Певица рассказала, что четвероногий друг сразу же полюбился всем домочадцам. «Все с ней нянчатся, дарят игрушки, хотят с ней спать!», — поделилась с подписчиками Наталья.
А вам понравился новый имидж певицы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @glukozamusic / Instagram
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