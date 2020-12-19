Глюкоза кардинально сменила имидж — и теперь она дерзкая брюнетка?

К слову, недавно мы писали, как Глюкоза рассказала, что вместо ребенка завела собаку. Своим подписчикам певица рассказала радостную новость. В их семье появился новый член семьи. Знаменитость завела домашнего любимца — собаку по кличке Нала. Певица рассказала, что четвероногий друг сразу же полюбился всем домочадцам. «Все с ней нянчатся, дарят игрушки, хотят с ней спать!», — поделилась с подписчиками Наталья.

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