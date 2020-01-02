«Глаз открыть не может»: поклонники раскритиковали изменившуюся внешность Любови Успенской

Не обошли стороной и Наргиз Закирову, которой припомнили интервью с Ксенией Собчак. Певица призналась, что мечтала петь с мировыми рок-звездами, а приходилось гастролировать по российской глубинке. Также Наргиз призналась, что не собирается все время жить в России. Когда на звезду «Голоса» обрушилась критика, Наргиз ответила, что все это происки ее бывших коллег и травлю организовали именно они. Имен она не назвала, но дала понять, что говорит о своем экс-продюсере Максиме Фадееве.

«У этой еще хватает совести что-то говорить россиянам, после интервью с Собчак? Пусть валит в свою любимую Америку! И там попробует что-то заработать своими песенками!», — набросились в комментариях на Наргиз.

Справедливости ради отметим, что среди комментариев были и те, в которых подписчики Успенской отметили, что и она, и Наргиз — талантливейшие артистки, которые прекрасно выглядят и поют.