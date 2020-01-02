passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Глаз открыть не может»: поклонники раскритиковали изменившуюся внешность Любови Успенской

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Любовь Успенская и Наргиз Закирова

Фото: Instagram

Певица опубликовала видео с поздравлениями.

Любовь Успенская опубликовала в Instagram видеоролик, в котором с Наргиз Закировой поздравили всех с Новым годом.

«Счастье праздновать Новый Год с такими талантливыми и любимыми друзьями. Всех друзей с Новым годом», — подписала видео Любовь Успенская.

Подписчики тоже поздравили артисток с наступившим 2020-м. Однако у многих из фолловеров Успенской видео вызвало негодование, а Любови и Наргиз досталось много критики.

«Перебор с пластикой», «Какой ужас», «Лицо так натянула, что глаз открыть не может», «У Успенской лицо. Такое чувство, что скоро от пластики лопнет», — раскритиковали изменившуюся внешность Любови Успенской.

Фото: Instagram

Не обошли стороной и Наргиз Закирову, которой припомнили интервью с Ксенией Собчак. Певица призналась, что мечтала петь с мировыми рок-звездами, а приходилось гастролировать по российской глубинке. Также Наргиз призналась, что не собирается все время жить в России. Когда на звезду «Голоса» обрушилась критика, Наргиз ответила, что все это происки ее бывших коллег и травлю организовали именно они. Имен она не назвала, но дала понять, что говорит о своем экс-продюсере Максиме Фадееве.

«У этой еще хватает совести что-то говорить россиянам, после интервью с Собчак? Пусть валит в свою любимую Америку! И там попробует что-то заработать своими песенками!», — набросились в комментариях на Наргиз.

Справедливости ради отметим, что среди комментариев были и те, в которых подписчики Успенской отметили, что и она, и Наргиз — талантливейшие артистки, которые прекрасно выглядят и поют.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!