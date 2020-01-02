«Глаз открыть не может»: поклонники раскритиковали изменившуюся внешность Любови Успенской
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Фото: Instagram
Любовь Успенская опубликовала в Instagram видеоролик, в котором с Наргиз Закировой поздравили всех с Новым годом.
«Счастье праздновать Новый Год с такими талантливыми и любимыми друзьями. Всех друзей с Новым годом», — подписала видео Любовь Успенская.
Подписчики тоже поздравили артисток с наступившим 2020-м. Однако у многих из фолловеров Успенской видео вызвало негодование, а Любови и Наргиз досталось много критики.
«Перебор с пластикой», «Какой ужас», «Лицо так натянула, что глаз открыть не может», «У Успенской лицо. Такое чувство, что скоро от пластики лопнет», — раскритиковали изменившуюся внешность Любови Успенской.
Фото: Instagram
Не обошли стороной и Наргиз Закирову, которой припомнили интервью с Ксенией Собчак. Певица призналась, что мечтала петь с мировыми рок-звездами, а приходилось гастролировать по российской глубинке. Также Наргиз призналась, что не собирается все время жить в России. Когда на звезду «Голоса» обрушилась критика, Наргиз ответила, что все это происки ее бывших коллег и травлю организовали именно они. Имен она не назвала, но дала понять, что говорит о своем экс-продюсере Максиме Фадееве.
«У этой еще хватает совести что-то говорить россиянам, после интервью с Собчак? Пусть валит в свою любимую Америку! И там попробует что-то заработать своими песенками!», — набросились в комментариях на Наргиз.
Справедливости ради отметим, что среди комментариев были и те, в которых подписчики Успенской отметили, что и она, и Наргиз — талантливейшие артистки, которые прекрасно выглядят и поют.
Фото и видео: Instagram
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