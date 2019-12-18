49-летняя Наргиз Закирова собирается стать матерью в четвертый раз: «Я знаю, как будет расти этот ребенок»

«Поэтому я подумываю над тем, чтобы усыновить малыша, — продолжила Наргиз. — Я не знаю, как он будет выглядеть, но уже знаю, как он будет расти». Певица призналась, что ее дети готовы к тому, что у них может появиться брат или сестра.

«Он не будет ходить в детский сад и школу — это зло, — резко выступила Наргиз. — Иногда я смотрю программы типа Малахова и вижу, что там может происходить, когда дети избивают друг друга, например.

«Но такое может случиться и не в детском саду. К тому же ребенок может захотеть ходить в школу. Что тогда? — спросила Ксения. — К тому же усыновленный ребенок — это же чужие гены». «Я готова к этому. Генетика генетикой, но окружение и воспитание играет большую роль», — парировала артистка.