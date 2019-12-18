49-летняя Наргиз Закирова собирается стать матерью в четвертый раз: «Я знаю, как будет расти этот ребенок»
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Фото: Кадр программы
Наргиз Закирова стала гостьей ток-шоу «Осторожно, Собчак!». В беседе с автором программы певица ответила на откровенные, а порой и каверзные вопросы.
В самом начале разговора Наргиз сообщила, что собирается стать матерью еще раз. У певицы уже есть трое взрослых детей и внук. «Я хочу еще одного ребенка, — призналась она. — Несколько лет назад я обращалась в профильную клинику, чтобы сделать ЭКО. Но медики меня предостерегли, сказали, что мое время ушло, нет острой необходимости и лучше не рисковать».
Фото: Кадр программы
«Поэтому я подумываю над тем, чтобы усыновить малыша, — продолжила Наргиз. — Я не знаю, как он будет выглядеть, но уже знаю, как он будет расти». Певица призналась, что ее дети готовы к тому, что у них может появиться брат или сестра.
«Он не будет ходить в детский сад и школу — это зло, — резко выступила Наргиз. — Иногда я смотрю программы типа Малахова и вижу, что там может происходить, когда дети избивают друг друга, например.
«Но такое может случиться и не в детском саду. К тому же ребенок может захотеть ходить в школу. Что тогда? — спросила Ксения. — К тому же усыновленный ребенок — это же чужие гены». «Я готова к этому. Генетика генетикой, но окружение и воспитание играет большую роль», — парировала артистка.
Наргиз Закирова отметила, что ее ничуть не смущает тот факт, что ее будущий ребенок будет на несколько лет младше ее внука. Она также отметила, что считает себя отличной матерью. «Я не тряслась над каждым чихом своих детей. Меня и родители так воспитывали: они не были все время радом, но я чувствовала их любовь и энергию».
Артистка отметила, что ей трудно уже на протяжении шести лет общаться с детьми по скайпу. «Они живут в Америке и переезжать сюда не собираются. Да и я не позволю. Там все сделано для детей и для людей. А в России я не чувствую себя защищенной», — призналась Закирова.
Ксения Собчак не могла не затронуть тему отношений Наргиз и Максима Фадеева. «Максим очень обидчивый человек, как мне показалось. И он говорил, что, если ты извинишься перед ним, то он позволит тебе петь его песни», — сказала журналист. «А за что извиняться? Люди извиняются за проступки. А мне не за что просить прощения», — откровенно отметила Наргиз Закирова.
Фото: Instagram
Она рассказала, что все годы ее пребывания в продюсерском центре Фадеева к ней было потребительское отношение. «Он написал всего две песни для меня. С ними и ездили, — рассказала Наргиз. — Я ему доверяла и договор подписала, не читая».
«Складывается такое ощущение, что ты рассказываешь не бизнес-историю, а историю любви», — заметила Ксения Собчак.
«Это может так казаться. Я его боготворила с 1992 года, обожала и грезила Фадеевым. Мечтала работать с ним. И когда моя мечта сбылась, все оказалось не таким, как я себе представляла, и каким он мне рисовал. Он очень очарователен и умеет убеждать», — рассказала о бывшем продюсере Наргиз.
Она также призналась, что еще до прихода в лейбл MALFA успела заработать 1,5 млн долларов. «Зачем тогда нужно было идти к Фадееву, если ты сама могла получать такие приличные деньги?», — искренне удивилась Ксения. «Ну вот так, я мечтала работать с Фадеевым, и мне это удалось», — ответила Наргиз Закирова.
Фото: Instagram, кадры программы
Видео: «Осторожно, Собчак!»
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