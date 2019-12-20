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«На Сердючку похожа»: подписчики раскритиковали Любовь Успенскую с тюрбаном на голове и в зеркальном платье

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Слайд, который
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Любовь Успенская

Фото: Instagram

Артистка продолжает будоражить умы поклонников.

Любовь Успенская похвалилась в Instagram новым концертным нарядом с тюрбаном, чтобы завязать который требуется отдельный стилист. Артистка не скрывает, что влюбилась в головное украшение и в зеркальное платье, но не все поклонники одобрили ее выбор.

«Вчера была на съемках в новом образе. Как вам? Для того, чтобы правильно завязать тюрбан, специально приезжал отдельный стилист», — рассказала Любовь Успенская.

«Любовь — султан», «Перебор», «Пример для подражания», «Шикарный образ», «Любимая певица, но с тюрбаном не очень, с укладкой лучше», «На Сердючку похожа», — разделились во мнениях поклонники королевы шансона.

Досталось не только ее наряду, но и внешности. «Точно Сердючка! Прям первое что на ум пришло, увидев это! Наряд Сердючки, а нос, как у Майкла Джексона!», «Очень похожа на Людмилу Гурченко. Что с лицом?», — раскритиковали Успенскую.

Сама артистка участие пластических хирургов отрицает. Вернее, отмечает, что не делала столько пластики, сколько пишут в СМИ.

А как вы думаете: Любовь Успенская сильно изменилась за последнее время?

Фото и видео: Instagram

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