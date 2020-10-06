Глафира Тарханова устроила фотосессию в одном лишь свитере оверсайз и босиком

«Можно я сегодня так, по-домашнему?», — игриво подписала фотографии Глафира.

«Третье фото супер, по эмоции и визуалу прям огонь. Свитерок я бы взяла карамель или что-то в коричневых оттенках для полной гармонии с вами», «Вы красивая в любом наряде», «Почему бы и нет?! Хотя даже для дома красиво», «Глафирочка», «Какая красивая», «Можно, только ножки замерзнут», «Красавица», «Глафира, вы в любом одеянии прекрасны», — посыпались комплименты в адрес Тархановой.

Для всех съемок Глафире делают яркий макияж. Но она не раз отмечала, что спокойно относится к своей внешности и не боится показать себя такой, какая есть. Недавно актриса опубликовала фотографии, где показала свою природную красоту — веснушки на все лицо. «Я не боюсь вам не понравиться. Идеальных людей не существует», — отметила она тогда.