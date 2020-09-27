«Богини!» Глафира Тарханова показала красотку-сестру
Фото: @glafiratarhanova / Instagram
Актриса часто устраивает красивые фотосессии, где примеряет различные образы, но все время ее лицо в гриме. Теперь же она продемонстрировала свою природную красоту, и не одна, а в объятиях любимой сестры. Девушки позировали на съемке в строгих жакетах и с ярким макияжем. Сестрам сделали «мокрую» укладку и аккуратно зачесали темные пряди назад, подчеркнув выразительные скулы. 36-летняя Глафира Тарханова опубликовала новые редкие фото на своей странице в Instagram, сопроводив их трогательными словами любви к красотке-сестре Илларии.
Фолловеры остались в восторге от нового совместного снимка девушек и оставили под снимками десятки комментариев об их красоте: «Вы такие естественные !!!», «Какие вы классные)», «Красотки», «Какие же вы красивые с сестрой! не налюбуюсь», «Разница в возрасте не видна, вообще! Красивые девчонки!», «Вы и сестра очень красивые!», «Вы очень похожи друг на друга», «Красивые до невозможности...», «Богини!».
Я 14 лет была единственным ребенком в семье...И чувствовала себя хорошо...Тогда, будучи подростком, я не осознавала, что моя жизнь измениться с появлением сестры
— написала Глафира.
Недавно мы писали, как Анастасия Костенко умилила нежным фото с мужем и подросшей дочкой: «Красивая семья». 26-летняя модель опубликовала в Сети новые семейные снимки, сделанные на прогулке в Казани.
Фото и видео: @glafiratarhanova / Instagram
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