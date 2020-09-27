«Богини!» Глафира Тарханова показала красотку-сестру

Актриса часто устраивает красивые фотосессии, где примеряет различные образы, но все время ее лицо в гриме. Теперь же она продемонстрировала свою природную красоту, и не одна, а в объятиях любимой сестры. Девушки позировали на съемке в строгих жакетах и с ярким макияжем. Сестрам сделали «мокрую» укладку и аккуратно зачесали темные пряди назад, подчеркнув выразительные скулы. 36-летняя Глафира Тарханова опубликовала новые редкие фото на своей странице в Instagram, сопроводив их трогательными словами любви к красотке-сестре Илларии.