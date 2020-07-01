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Глафира Тарханова о своих бьюти-трансформациях: «Я спокойно отношусь к своей внешности»

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Фото: Instagram Глафиры Тархановой

36-летняя актриса Глафира Тарханова поделилась мыслями о внешности.

«Я, в связи с профессией, спокойно отношусь к своей внешности, мне нравится, что я могу быть разной. Уже реже встречаются комментарии: “Это не вы. Вы на себя не похожи". Мне нравится, когда новая фото или кино-работа меня показывает с иной стороны... Солнце в волосах... И я здесь какая-то другая», — написала она в блоге.

Автором вдохновившего на это признание снимка стала фотограф Милена Дорфман, над образами работали визажист Маруся Калинина, стилист Климанова Татьяна, с которыми актриса познакомилась в Instagram.

Фото и видео: Instagram/@glafiratarhanova

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