Максим Галкин устроил гонки на ледянках с сыном и показал окрестности роскошного замка

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в декабре 2011 года. Но в одном из интервью артистка призналась, что она и ее будущий пятый муж начали встречаться в 2001-м, когда она еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Ради своей женщины Максима Галкин построил семейный замок в деревне Грязь недалеко от Москвы. Там звездное семейство живет с детьми — 7-летними Лизой и Гарри и многочисленными гувернантками, нянями, помощницами. В этом году 1 сентября Лиза и Гарри пошли в первый класс элитной школы, где за их обучение родители платят больше 1,5 млн рублей в год. На праздничной линейке Алла Пугачева не сдержала эмоций от радости и гордости и расплакалась.

К слову, недавно мы писали, Гарри — актер, Лиза — режиссер: дети Пугачевой и Галкина сняли забавное домашнее кино. Максим Галкин наблюдал за происходящим со стороны, не забыв включить камеру смартфона.