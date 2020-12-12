Максим Галкин похвастался успехами сына и дочери на пианино: «Дуэт готов почти!»
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Максим Галкин порадовал миллионы поклонников новым семейным видео, в котором показал таланты детей. Лиза и Гарри сыграли совместную композицию, а затем мальчик продемонстрировал свою любимую мелодию. На видео также видна огромная детская с игровой, в которой немало книг, развивающих игр и даже спортивных тренажеров. За звездной семьей следят миллионы поклонников. Они восхищаются парой Пугачевой и Галкина, обожают их детей и всегда радостно реагируют на новые публикации видеороликов или фотографий. Артисты часто делятся со своей аудиторией снимками и клипами из семейного архива.
Пользователи Сети оставили десятки комментариев о красоте игры детей Галкина: «Мои же Вы любимые деточки!», «Какие же они классные и разносторонние детки, вы супер родители)», «Котята наши», «Умнички. Обожаю Вашу семью», «Ну какое же это неземное счастье!», «Лучше всех!», «Дуэт готов почти», «Красавчики», «Талантливые, прекрасные детки», «Талантливые дети», «Классные», «Ну сейчас умники-учителя налетят. Молодцы детки»,« Гарри уже в образе, а Лизок так старается. Смотреть и слушать можно бесконечно. Браво, умники», «Дуэт будет шикарен..», «Умнички!», «Какие они сладкие, такие непосредственные, такие разные и такие дружные», «Прекрасные детки!!!», «Они у вас такие хорошенькие!!!», «Класс! Красавчики».
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Родители занимаются всесторонним развитием Лизы и Гарри с их раннего детства. В 7 лет двойняшки говорят уже на нескольких иностранных языках, занимаются творчеством, играют на музыкальных инструментах, отлично плавают и знают многое об окружающем мире. 1 сентября дети пошли в элитную школу, где за обучение каждого из них Максим Галкин и Алла Пугачева платят 1,6 миллиона рублей в год.
К слову недавно мы писали, как Максим Галкин с детьми напугали Аллу Пугачеву «домашним привидением» — забавное видео. Лиза и Гарри Галкины творческие дети с богатой фантазией. В очередной раз они смастерили призрака, в которого нарядили своего знаменитого отца.
А вам понравилась игра Гарри и Лизы Галкиных? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @maxgalkinru / Instagram
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