Максим Галкин похвастался успехами сына и дочери на пианино: «Дуэт готов почти!»

Родители занимаются всесторонним развитием Лизы и Гарри с их раннего детства. В 7 лет двойняшки говорят уже на нескольких иностранных языках, занимаются творчеством, играют на музыкальных инструментах, отлично плавают и знают многое об окружающем мире. 1 сентября дети пошли в элитную школу, где за обучение каждого из них Максим Галкин и Алла Пугачева платят 1,6 миллиона рублей в год.

К слову недавно мы писали, как Максим Галкин с детьми напугали Аллу Пугачеву «домашним привидением» — забавное видео. Лиза и Гарри Галкины творческие дети с богатой фантазией. В очередной раз они смастерили призрака, в которого нарядили своего знаменитого отца.

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