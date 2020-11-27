«Работы неизвестного пока художника»: дети Галкина и Пугачевой устроили персональную выставку картин
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроили персональную выставку картин Лизы. Они сделали все по правилам: развесили по дому «афиши», перерезали ленточку, разложили рисунки.
«Работы неизвестного пока автора Елизаветы Галкиной. Можно ли будет купить одну из картин?», — поинтересовалась Алла Пугачева, снимавшая все происходящее на камеру. «Да, можно купить бесплатно», — ответила ей дочь, перед этим рассказав про свои работы. «Впервые слышу, чтобы можно было купить бесплатно, — с ощутимой улыбкой прокомментировал "оператор". — Вижу, вы стали работать в новом жанре, раньше у вас были космические цветы».
«Это так мило и трогательно», «Милота, умнички, хорошо когда детки не в телефоне и тогда они сами придумывают себе всякие игры и квесты. Лучше пускай все игрушки разбросаны, чем они в телефонах будут», «Рыбка-переливница и веселый краб. Хотела бы купить бесплатно», «Настоящий продюсер. Как он мягко пресек всяческие попытки обойти его персону», «Не такая уж художница и малоизвестная. Прелесть и художник, и продюсер, и оператор, и восторженный посетитель», «Какие милые малыши, а выставка прошла на ура. Алла Борисовна просто прелесть», «В роли толпы восторженных посетителей Максим Галкин!», «Какая хорошая семья!», — не смогли удержать эмоций подписчики Максима Галкина.
Ранее телеведущий показывал, как Лиза поет на французском языке, как она с Гарри снимает кино дома, а также публиковал забавные и даже нелепые фото из своей юности.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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