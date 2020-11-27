«Работы неизвестного пока художника»: дети Галкина и Пугачевой устроили персональную выставку картин

«Это так мило и трогательно», «Милота, умнички, хорошо когда детки не в телефоне и тогда они сами придумывают себе всякие игры и квесты. Лучше пускай все игрушки разбросаны, чем они в телефонах будут», «Рыбка-переливница и веселый краб. Хотела бы купить бесплатно», «Настоящий продюсер. Как он мягко пресек всяческие попытки обойти его персону», «Не такая уж художница и малоизвестная. Прелесть и художник, и продюсер, и оператор, и восторженный посетитель», «Какие милые малыши, а выставка прошла на ура. Алла Борисовна просто прелесть», «В роли толпы восторженных посетителей Максим Галкин!», «Какая хорошая семья!», — не смогли удержать эмоций подписчики Максима Галкина.

Ранее телеведущий показывал, как Лиза поет на французском языке, как она с Гарри снимает кино дома, а также публиковал забавные и даже нелепые фото из своей юности.