Максим Галкин с детьми напугали Аллу Пугачеву «домашним привидением» — забавное видео

«Приходите в мой дом», — прокомментировала Лолита Милявская. «Какой вы, Максим, замечательный отец», «Господи, как я обожаю вашу семью. Мир вашему дому», «Какие креативные и артистичные дети», «Мамочка-папочка, какие вы классные! Счастья вам и здоровья!», «Аллу берегите, что ж делаете, затейники», «Милота», «Такая веселая атмосфера, когда в доме есть дети», «Лучшая и позитивная семейка», «Какой красивый дом», «Вот она настоящая счастливая семья», — написали под видео поклонники семьи Галкина и Пугачевой.

Родители занимаются всесторонним развитием Лизы и Гарри с их раннего детства. В 7 лет двойняшки говорят уже на нескольких иностранных языках, занимаются творчеством, играют на музыкальных инструментах, отлично плавают и знают многое об окружающем мире. 1 сентября дети пошли в элитную школу, где за обучение каждого из них Максим Галкин и Алла Пугачева платят 1,6 млн рублей в год.