Максим Галкин с детьми напугали Аллу Пугачеву «домашним привидением» — забавное видео
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин порадовал миллионы поклонников новым забавным семейным видео. Телеведущий показал, какое домашнее привидение смастерили его дети Лиза и Гарри. После глава семейства примерил костюм призрака на себя и напугал супругу Аллу Пугачеву. От неожиданности Примадонна подпрыгнула в кресле. Дети от смеха валялись на полу.
«Ужасы нашего замка. Пугалкины», — подписал Максим публикацию в Instagram, поставив хэштеги #гарригалкин, #елизаветагалкина, #алла, #ужасы.
«Приходите в мой дом», — прокомментировала Лолита Милявская. «Какой вы, Максим, замечательный отец», «Господи, как я обожаю вашу семью. Мир вашему дому», «Какие креативные и артистичные дети», «Мамочка-папочка, какие вы классные! Счастья вам и здоровья!», «Аллу берегите, что ж делаете, затейники», «Милота», «Такая веселая атмосфера, когда в доме есть дети», «Лучшая и позитивная семейка», «Какой красивый дом», «Вот она настоящая счастливая семья», — написали под видео поклонники семьи Галкина и Пугачевой.
Родители занимаются всесторонним развитием Лизы и Гарри с их раннего детства. В 7 лет двойняшки говорят уже на нескольких иностранных языках, занимаются творчеством, играют на музыкальных инструментах, отлично плавают и знают многое об окружающем мире. 1 сентября дети пошли в элитную школу, где за обучение каждого из них Максим Галкин и Алла Пугачева платят 1,6 млн рублей в год.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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