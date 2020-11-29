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«Очень мило»: Галкин показал, как Пугачева играет и милуется с детьми

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Алла Пугачева и Максим, Лиза и Гарри Галкины

Фото: @maxgalkinru / Instagram

Шоумен опубликовал видео, на котором Примадонна показала себя невероятно нежной и заботливой мамой. Алла Пугачева с непередаваемой лаской общается со своими младшими детьми.

Все свободное время знаменитые родители стараются уделять своим детям.

За звездными супругами следят миллионы поклонников. Они восхищаются парой Пугачевой и Галкина, обожают их детей и всегда радостно реагируют на новые публикации видеороликов или фотографий. Артисты часто делятся со своей аудиторией снимками и клипами из семейного архива.

Так и сегодня, мы стали свидетелями того, как мамочка двух чудесных близнецов воркует со своими младшими детьми: семилетними Лизой и Гарри.

На видео российская эстрадная певица запечатлена в домашней одежде, она делает сыну массаж ног, а малышка-дочка в то же время машет над ним подушкой, используя ее как опахало. «Захожу в комнату вчера, а там такая картина!», — подписал публикацию ведущий телепрограммы «Лучше всех!».

Подписчики умилились трогательным семейным видео и порадовались за счастливую и радостную звездную чету.

«Это идиллия. Счастья вам!», «Счастливая семья!!!», «Любимые наши!», «Алла Борисовна чудесная мама», «Сенсация: это единственный человек которому делала массаж ног сама Пугачева», «На вашу семью приятно смотреть», — прокомментировали поклонники.

Фото и видео: @maxgalkinru / Instagram

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