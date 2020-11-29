«Очень мило»: Галкин показал, как Пугачева играет и милуется с детьми

Все свободное время знаменитые родители стараются уделять своим детям.

За звездными супругами следят миллионы поклонников. Они восхищаются парой Пугачевой и Галкина, обожают их детей и всегда радостно реагируют на новые публикации видеороликов или фотографий. Артисты часто делятся со своей аудиторией снимками и клипами из семейного архива.

Так и сегодня, мы стали свидетелями того, как мамочка двух чудесных близнецов воркует со своими младшими детьми: семилетними Лизой и Гарри.