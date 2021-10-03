Гагарина впервые публично ответила на обвинения экс-мужа: «Вы верите в это?!»
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Фото: East News Russia
Певица Полина Гагарина нарушила молчание по поводу своего развода, ситуация с которым становится все более скандальным. Артистка и ее супруг Дмитрий Исхаков разошлись еще в конце прошлого года, но недавно стало известно, что теперь уже бывший муж певицы подал в суд, чтобы определить регламент опеки над их общей дочерью Мией.
В интервью Ксении Собчак Дмитрий Исхаков даже заявил, что намерен добиться права на проживание в одном доме с 4-летней наследницей (а та живет с матерью), так как иначе ему не удается видеться с девочкой, когда ему этого хочется.
«Ну вы верите в это? Они видятся практически каждый день. Почему подает в суд? Этот вопрос надо задать ему», — возмутилась Полина Гагарина в интервью для одного из ток-шоу на НТВ.
Ранее Дмитрий Исхаков признался, что после развода стал меньше общаться и с сыном Полины от предыдущего брака Андреем Кисловым. Но это экс-супруг певицы связал не с противодействием артистки, а с тем, что у 13-летнего наследника Полины начался переходный период.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков прожили в браке около 7 лет. В апреле 2017 года на свет появилась их дочь Мия. В прошлом году Полина Гагарина подала на развод, о причинах такого шага артистка публично не высказывалась, предпочтя оставить все в тайне. Весной 2021-го появились сообщения о том, что Полина начала встречаться с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Однако никто из этой пары пока официально информацию не подтвердил. Хотя позднее сама артистка намекнула на новый роман.
Фото и видео: @isxakov/Instagram; East News