Гагарина впервые публично ответила на обвинения экс-мужа: «Вы верите в это?!»

«Ну вы верите в это? Они видятся практически каждый день. Почему подает в суд? Этот вопрос надо задать ему», — возмутилась Полина Гагарина в интервью для одного из ток-шоу на НТВ.

Ранее Дмитрий Исхаков признался, что после развода стал меньше общаться и с сыном Полины от предыдущего брака Андреем Кисловым. Но это экс-супруг певицы связал не с противодействием артистки, а с тем, что у 13-летнего наследника Полины начался переходный период.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков прожили в браке около 7 лет. В апреле 2017 года на свет появилась их дочь Мия. В прошлом году Полина Гагарина подала на развод, о причинах такого шага артистка публично не высказывалась, предпочтя оставить все в тайне. Весной 2021-го появились сообщения о том, что Полина начала встречаться с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Однако никто из этой пары пока официально информацию не подтвердил. Хотя позднее сама артистка намекнула на новый роман.