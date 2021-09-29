Дети, деньги или имущество? Дмитрий Исхаков признался, что заставило его пойти в суд

Дмитрий заверил, что с его стороны было сделано «очень лояльное и дружеское» предложение с учетом всех ее интересов. Но Полина Гагарина отказалась решать вопрос мирно.

И если ранее Дмитрий пытался получить возможность свободно общаться с дочерью и настаивал на том, что он оставляет все нажитое имущество за 7 лет бывшей супруге, то сейчас Исхаков признается, что и в разделе материальных благ «есть нюансы»: «В моем представлении, есть папа, который хочет, желает, имеет возможность общаться с дочерью, заниматься ее воспитанием. Я участвую в этом материально, плачу за няню, оплачиваю кружки. Мне кажется неправильным, что я не могу зайти в дом и увидеться со своей дочерью», — сказал Дмитрий.

Он отметил, что в их разбирательствах нет конфликта или нападения, а есть осознанное желание юридически заверить свои права на участие в жизни дочери. И чтобы они не зависели от настроения или желаний другой стороны.

Что касается общения со старшим сыном Полины, которого Дмитрий Исхаков воспитывал с 5 лет, он хочет сохранить теплые отношения и с ним, но не на законодательном уровне, а только в случае если 13-летний парень сам примет такое решение. На решения самой Полины, как уверен Дмитрий, влияет третья сторона, имя которой он решил не называть, но намекнул, что вся информация, которая есть в Сети о частной жизни певицы, — правда.