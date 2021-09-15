Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему больше не общается с пасынком
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @isxakov
43-летний Дмитрий Исхаков не винит в случившемся подростка, а понимает, почему так случилось: «Андрею 13, он отдалился от меня. Но это нормально», — признался экс-супруг певицы в ответе подписчице на один из Instagram-комментариев. Он старается не давить на юношу со своим желанием общения и предпочитает занять выжидательную позицию.
Что действительно не укладывается в его голове, так это те трудности, с которыми он столкнулся в общении с дочерью. Не так давно он рассказывал, что и «в страшном сне» не мог себе представить, что ему будут препятствовать в общении с маленькой Мией.
Что качается Андрея, его Дмитрий видел в последний раз весной, когда приходил на его выпускной в музыкальной школе: «В 2013 году мы с Полиной и ее мамой Екатериной Владимировной отвели Андрюшу в музыкальную школу. Я хорошо помню тот день. И вот Андрей окончил заведение с красным дипломом! Я это видел — и это было невероятно! Очень горжусь им», — признался Дмитрий тогда.
Фото и видео: Instagram