Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему больше не общается с пасынком

Что действительно не укладывается в его голове, так это те трудности, с которыми он столкнулся в общении с дочерью. Не так давно он рассказывал, что и «в страшном сне» не мог себе представить, что ему будут препятствовать в общении с маленькой Мией.

Что качается Андрея, его Дмитрий видел в последний раз весной, когда приходил на его выпускной в музыкальной школе: «В 2013 году мы с Полиной и ее мамой Екатериной Владимировной отвели Андрюшу в музыкальную школу. Я хорошо помню тот день. И вот Андрей окончил заведение с красным дипломом! Я это видел — и это было невероятно! Очень горжусь им», — признался Дмитрий тогда.