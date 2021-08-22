Разведенная Полина Гагарина намекнула на новый роман

Таким образом многим стало понятно, что вполне возможно, Полина Гагарина находится в новых отношениях. После развода прошел практически год и мать двоих детей вполне могла найти себе нового мужчину.

Развод певицы со вторым мужем не прошел для них обоих легко. Полина и Дмитрий не смогли остаться друзьями и прекратили все рабочие отношения. На днях вышел новый клип певицы «Вчера», в котором зрители увидели явную параллель между творчеством артистки и ее личной жизнью. Певица поет о новом этапе своей жизни, в который она вошла, не оглядываясь на прошлое.