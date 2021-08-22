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Разведенная Полина Гагарина намекнула на новый роман

34-летняя певица в прошлом году официально развелась с мужем – фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги прожили вместе 6 лет, в 2016 году у пары родилась дочь Мия. У Гагариной также есть сын Андрей от предыдущих отношений. Обычно певица не афиширует свою личную жизнь и не комментирует свое семейное положение.
Разведенная Полина Гагарина намекнула на новый роман

Но сегодня артистка приоткрыла завесу тайны и намекнула на новый роман в своем Instagram.

Полина отвечала на вопросы подписчиков в Stories, где не проигнорировала любопытство одного из них по поводу одиночества певицы.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Гагарина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Почему ты одна? Ты прекрасная девушка» — задал вопрос подписчик артистки. «Разве похоже, что я одна?» — коротко ответила певица.

Полина Гагарина на яхте

Таким образом многим стало понятно, что вполне возможно, Полина Гагарина находится в новых отношениях. После развода прошел практически год и мать двоих детей вполне могла найти себе нового мужчину.

Развод певицы со вторым мужем не прошел для них обоих легко. Полина и Дмитрий не смогли остаться друзьями и прекратили все рабочие отношения. На днях вышел новый клип певицы «Вчера», в котором зрители увидели явную параллель между творчеством артистки и ее личной жизнью. Певица поет о новом этапе своей жизни, в который она вошла, не оглядываясь на прошлое.

Фото и видео: Global Look Press

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