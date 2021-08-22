Разведенная Полина Гагарина намекнула на новый роман
Но сегодня артистка приоткрыла завесу тайны и намекнула на новый роман в своем Instagram.
Полина отвечала на вопросы подписчиков в Stories, где не проигнорировала любопытство одного из них по поводу одиночества певицы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
«Почему ты одна? Ты прекрасная девушка» — задал вопрос подписчик артистки. «Разве похоже, что я одна?» — коротко ответила певица.
Таким образом многим стало понятно, что вполне возможно, Полина Гагарина находится в новых отношениях. После развода прошел практически год и мать двоих детей вполне могла найти себе нового мужчину.
Развод певицы со вторым мужем не прошел для них обоих легко. Полина и Дмитрий не смогли остаться друзьями и прекратили все рабочие отношения. На днях вышел новый клип певицы «Вчера», в котором зрители увидели явную параллель между творчеством артистки и ее личной жизнью. Певица поет о новом этапе своей жизни, в который она вошла, не оглядываясь на прошлое.
Фото и видео: Global Look Press
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