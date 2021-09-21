Крайние меры: Исхаков подал в суд на Гагарину, чтобы свободно видеть дочь

Как писал в своем Instagram бывший супруг: «Мне в самом страшном сне никогда бы не приснилось, что придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь». Вероятнее всего, кошмарный сон еще продолжается.

Не против Дмитрий и общения с сыном Полины от предыдущего союза, с которым они очень сблизились во время брака Исхакова и Гагариной. Тот факт, что подросток отстранился от общения с ним после развода, фотограф считает абсолютно естественным, но тоже был бы рад восстановить общение.

Напомним, что Полина Гагарина развелась с Дмитрием Исхаковым в прошлом году после 6 лет брака. Казалось, что их расставание было мирным и не потребует судебных разбирательств. Но время внесло свои коррективы.