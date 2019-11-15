Филипп Киркоров рассказал, как похудел на 40 килограммов: «Я хочу все время удивлять!»

Во время общения с прессой на премии журнала «Ок!» Филипп Киркоров признался, что не следит за растаявшими килограммами, но результат уже говорит сам за себя. «Я не взвешиваюсь! Но, думаю, десяточку сбросил», — признался он «Комсомольской правде».

Ранее СМИ сообщали, что Киркоров похудел на 30 килограммов, и теперь общая потеря веса составила 40 килограммов.