Филипп Киркоров рассказал, как похудел на 40 килограммов: «Я хочу все время удивлять!»
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Фото: Starface
Филипп Киркоров решил всерьез заняться своим здоровьем. Король поп-сцены пересмотрел рацион и занялся спортом. Тренировки проходят у него дома с персональным инструктором. Тренер уже заметил, что футболка на Филиппе стала висеть. Но певец уверен, что работать над собой предстоит еще долго и упорно.
Во время общения с прессой на премии журнала «Ок!» Филипп Киркоров признался, что не следит за растаявшими килограммами, но результат уже говорит сам за себя. «Я не взвешиваюсь! Но, думаю, десяточку сбросил», — признался он «Комсомольской правде».
Ранее СМИ сообщали, что Киркоров похудел на 30 килограммов, и теперь общая потеря веса составила 40 килограммов.
На вопрос, в чем секрет его стройности, Филипп ответил: «Спорт, диета и желание удивлять!». Недавно в интервью артист рассказывал, что сбросить вес ему помогает интервальное голодание: он не ел по 16 часов, отказался от сладких напитков, шоколада и выпечки, несмотря на огромную любовь к этим продуктам.
Фото и видео: Instagram, Starface
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