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Филипп Киркоров рассказал, как похудел на 40 килограммов: «Я хочу все время удивлять!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией

Фото: Starface

Артист преображается на глазах.

Филипп Киркоров решил всерьез заняться своим здоровьем. Король поп-сцены пересмотрел рацион и занялся спортом. Тренировки проходят у него дома с персональным инструктором. Тренер уже заметил, что футболка на Филиппе стала висеть. Но певец уверен, что работать над собой предстоит еще долго и упорно.

Во время общения с прессой на премии журнала «Ок!» Филипп Киркоров признался, что не следит за растаявшими килограммами, но результат уже говорит сам за себя. «Я не взвешиваюсь! Но, думаю, десяточку сбросил», — признался он «Комсомольской правде».

Ранее СМИ сообщали, что Киркоров похудел на 30 килограммов, и теперь общая потеря веса составила 40 килограммов.

На вопрос, в чем секрет его стройности, Филипп ответил: «Спорт, диета и желание удивлять!». Недавно в интервью артист рассказывал, что сбросить вес ему помогает интервальное голодание: он не ел по 16 часов, отказался от сладких напитков, шоколада и выпечки, несмотря на огромную любовь к этим продуктам.

Фото и видео: Instagram, Starface

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