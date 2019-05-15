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«Гардероб, который выжил меня из всех квартир»: Филипп Киркоров шокировал Ксению Собчак коллекцией одежды и обуви

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров и Ксения Собчак в гардеробной "Короля эстрады"

Фото: YouTube-канал Ксении Собчак, кадр из видео
Ксения Собчак сравнила гардеробную Филиппа Киркорова со складом модной одежды.

В эту среду, 15 мая, в эфир вышел очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак», гостем которого стал Филипп Киркоров. Эпатажный певец провел экскурсию по святая святых — хранилищу своей одежды и обуви.

«Гардероб, который выжил меня из всех квартир в Москве», — прокомментировал Филипп, демонстрируя стройные ряды вешалок с одеждой, полок с аксессуарами, а также огромную коллекцию обуви.

«Офигеть, это вообще сколько метров», — восхитилась Ксения.

«Жизнь разделилась на ДО посещения гардеробной Филиппа Киркорова и ПОСЛЕ. До этого я считала себя шопоголиком и человеком, у которого дома огромная 50 метровая гардеробная. Теперь первой из журналистов побывав в гардеробной Короля я знаю ,что я просто жалкий и дешевый нищеброд», — поделилась она впечатлениями в блоге

Говоря голосом члена общества анонимных шопоголиков, артист поведал: «Началось это очень давно. Не знаю, как избавиться от этого, хотя уговариваю себя, что это профессия, что ты не можешь появиться в одном и том же два раза. Но тут не хватит и десяти жизней, чтобы появиться каждый день, даже меняя пять раз в день».

На некоторых вещах еще не отрезаны ценники. Стоимость пиджака, который выловила из недр Ксения — 179 000 рублей. Одну из футболок Филипп подарил ей в качестве сувенира.

Несмотря на огромные размеры, в гардеробной Филиппа Бедросовича царит порядок. «У меня все это закомпьютеризировано, есть специально обученный человек Арсен, он собирает луки», — пояснил артист.

Сценические костюмы хранятся отдельно.

Филипп признался, что в обычной жизни он старается выглядеть скромнее, выбирая наряды без страз, перьев и прочей сценической атрибутики.

А вам нравится стиль звезды?

Больше информации о Короле российской эстрады ищите здесь.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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