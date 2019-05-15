«Гардероб, который выжил меня из всех квартир»: Филипп Киркоров шокировал Ксению Собчак коллекцией одежды и обуви

Говоря голосом члена общества анонимных шопоголиков, артист поведал: «Началось это очень давно. Не знаю, как избавиться от этого, хотя уговариваю себя, что это профессия, что ты не можешь появиться в одном и том же два раза. Но тут не хватит и десяти жизней, чтобы появиться каждый день, даже меняя пять раз в день».

На некоторых вещах еще не отрезаны ценники. Стоимость пиджака, который выловила из недр Ксения — 179 000 рублей. Одну из футболок Филипп подарил ей в качестве сувенира.

Несмотря на огромные размеры, в гардеробной Филиппа Бедросовича царит порядок. «У меня все это закомпьютеризировано, есть специально обученный человек Арсен, он собирает луки», — пояснил артист.

Сценические костюмы хранятся отдельно.