Яркая Акиньшина, роскошная Чиповская, нестандартная Тодоренко и другие звезды посетили премию журнала «ОК!»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Екатерина Ширинкина
В Москве вручили премии «Больше чем звезды» журнала «ОК!»
В минувший четверг, 14 ноября, в московском отеле Four Seasons прошла четвертая по счету ежегодная церемония награждения премии «Больше чем звезды» журнала «ОК!». Победителей выбирали читатели на сайте издания в течение нескольких месяцев.
Оксана Акиньшина пришла на церемонию в ярко-красном платье и практически отказавшись от косметики. Анна Чиповская, наоборот, выбрала яркий графичный макияж, роскошное черное платье с пайетками и массивные украшения.
Регина Тодоренко надела весьма оригинальный костюм, часть которого напоминало пиджак, а часть — бюстье.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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