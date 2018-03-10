50-летний Филипп Киркоров несколько лет назад впервые стал отцом — благодаря суррогатным матерям у него появились дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Целый этаж в особняке певца принадлежит его детям, в которых он не чает души. Специалисты программы «Идеальный ремонт» помогли Филиппу в обустройстве детской зоны для отдыха его наследников и их друзей.

В разговоре с ведущей программы Наташей Барбье Филипп Киркоров признался, что до сих пор боится общественного осуждения. Певец устал от постоянно возникающих грязных слухов вокруг его имени: «Я боюсь вставать по утрам, вдруг прочитаю какую-то очередную грязь. Потом думаю, как я выйду на сцену, что скажу людям. Выхожу к ним и читаю по глазам: «Мы ничего не читаем, не верим этому. Пой давай». Тогда я успокаиваюсь и начинаю работать».