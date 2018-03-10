Филипп Киркоров устал от грязных сплетен
50-летний Филипп Киркоров несколько лет назад впервые стал отцом — благодаря суррогатным матерям у него появились дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Целый этаж в особняке певца принадлежит его детям, в которых он не чает души. Специалисты программы «Идеальный ремонт» помогли Филиппу в обустройстве детской зоны для отдыха его наследников и их друзей.
В разговоре с ведущей программы Наташей Барбье Филипп Киркоров признался, что до сих пор боится общественного осуждения. Певец устал от постоянно возникающих грязных слухов вокруг его имени: «Я боюсь вставать по утрам, вдруг прочитаю какую-то очередную грязь. Потом думаю, как я выйду на сцену, что скажу людям. Выхожу к ним и читаю по глазам: «Мы ничего не читаем, не верим этому. Пой давай». Тогда я успокаиваюсь и начинаю работать».
Филипп отметил, что для него в первую очередь важна реакция зрителей. Если он однажды почувствует равнодушие публики, то уйдет из профессии: «Я всегда ощущаю их энергию и хочу реализовать еще множество проектов. Однако, если я пойму, что зритель охладел, сразу же приду к выводу, что делаю что-то не так, что свернул не туда».
Стоит сказать, что появление детей кардинально изменило взгляды Филиппа Киркорова на жизнь. Так, певец признался, что пересмотрел свое отношение к деньгам: «Раньше я мог транжирить заработки и ни о чем не думать. Теперь стараюсь экономить бюджет. И детей учу этому же». Несмотря на активную творческую деятельность, артист старается все свободное время проводить вместе с 6-летней Аллой-Викторией и 5-летним Мартином. Теперь в обновленной детской, где появились мини-кухня, сцена и библиотека, музыкант планирует устраивать для детей концерты и театрализованные представления.
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Фото: instagram