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«Фигура супер»: экс-жена футболиста Кержакова во время отдыха похвасталась идеальными формами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Милана Тюльпанова

Фото: Instagram

Милана Тюльпанова показала фотографию, сделанную в Таиланде.

Бывшая жена скандального футболиста Александра Кержакова похвасталась идеальной фигурой. Общественный деятель показала подписчикам в Instagram одну из фотографий, сделанных во время отдыха в Таиланде.

Опубликовала ее Милана потому что пожалела, что вернулась из теплых краев на родину. «Честно, лучше бы я не улетала из Тая, как там было хорошо, спокойно и никаких проблем. За неделю, что я в Москве, столько всего навалилось, что вот уже два дня лежу с температурой, видимо, психосоматика долбанула, результат налицо», — пожаловалась Тюльпанова.

Подписчики поддержали Милану, пожелали ей выздоровления и отметили, что нужно ко всему относиться проще. Не обошлось и без комплиментов. «Вы очень красивая, фотография просто потрясающая», «Фотография получилась очень классная, фигура у тебя супер», — написали в комментариях.

О Милане Тюльпановой узнали, когда она стала женой футболиста Александра Кержакова. В браке Милана родила сына Артемия, но отношения с мужем вскоре дали трещину. Меньше чем через три года после свадьбы Кержаков объявил о разводе. И тогда он попытался лишить Милану родительских прав и отобрать у нее ребенка. Футболист действовал по той же схеме, как и со второй женой (гражданской) Екатериной, у которой он забрал общего сына Игоря.

Однако суд встал на сторону Миланы Тюльпановой и оставил ребенка с ней. Сейчас Милана помогает другим женщинам отстаивать свои права при разводе.

Фото и видео: Instagram

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