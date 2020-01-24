«Фигура супер»: экс-жена футболиста Кержакова во время отдыха похвасталась идеальными формами
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Фото: Instagram
Бывшая жена скандального футболиста Александра Кержакова похвасталась идеальной фигурой. Общественный деятель показала подписчикам в Instagram одну из фотографий, сделанных во время отдыха в Таиланде.
Опубликовала ее Милана потому что пожалела, что вернулась из теплых краев на родину. «Честно, лучше бы я не улетала из Тая, как там было хорошо, спокойно и никаких проблем. За неделю, что я в Москве, столько всего навалилось, что вот уже два дня лежу с температурой, видимо, психосоматика долбанула, результат налицо», — пожаловалась Тюльпанова.
Подписчики поддержали Милану, пожелали ей выздоровления и отметили, что нужно ко всему относиться проще. Не обошлось и без комплиментов. «Вы очень красивая, фотография просто потрясающая», «Фотография получилась очень классная, фигура у тебя супер», — написали в комментариях.
О Милане Тюльпановой узнали, когда она стала женой футболиста Александра Кержакова. В браке Милана родила сына Артемия, но отношения с мужем вскоре дали трещину. Меньше чем через три года после свадьбы Кержаков объявил о разводе. И тогда он попытался лишить Милану родительских прав и отобрать у нее ребенка. Футболист действовал по той же схеме, как и со второй женой (гражданской) Екатериной, у которой он забрал общего сына Игоря.
Однако суд встал на сторону Миланы Тюльпановой и оставил ребенка с ней. Сейчас Милана помогает другим женщинам отстаивать свои права при разводе.
Фото и видео: Instagram
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