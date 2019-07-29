passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

25-летняя Милана Кержакова о связи с 19-летним хоккеистом: «Возраст, статус и прочее не имеют значения»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8
Милана Кержакова сообщила, что ее и Егора Замулу связывает только приятное общение.

Три года совместной жизни и болезненный развод с футболистом Александром Кержаковым наложили на самоощущение Миланы Тюльпановой отпечаток: о новых отношениях она даже не думала. Все изменилось с появлением в ее жизни 19-летнего хоккеиста Егора Замулы, о романе с которым сообщили в прессе. Вскоре представителям СМИ удалось получить комментарий Миланы.

«Сейчас отношений никаких нет. Это уже хорошо, что я хотя бы с кем-то общаюсь. Отойти от такого рода деструктивных отношений, что были у меня — длинный процесс. Нужно время. Я думаю, нет вообще принципиального значения, разница же не в физическом возрасте, а психологическом. Конкретно для меня, возраст статус и прочее уже не имеют глобального значения. В конечном счете важно примет тебя человек таким, какой ты есть, или нет», — цитирует ее слова «КП».

Кто знает, вдруг приятное общение перейдет в романтические отношения?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!