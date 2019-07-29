25-летняя Милана Кержакова о связи с 19-летним хоккеистом: «Возраст, статус и прочее не имеют значения»

Три года совместной жизни и болезненный развод с футболистом Александром Кержаковым наложили на самоощущение Миланы Тюльпановой отпечаток: о новых отношениях она даже не думала. Все изменилось с появлением в ее жизни 19-летнего хоккеиста Егора Замулы, о романе с которым сообщили в прессе. Вскоре представителям СМИ удалось получить комментарий Миланы.
«Сейчас отношений никаких нет. Это уже хорошо, что я хотя бы с кем-то общаюсь. Отойти от такого рода деструктивных отношений, что были у меня — длинный процесс. Нужно время. Я думаю, нет вообще принципиального значения, разница же не в физическом возрасте, а психологическом. Конкретно для меня, возраст статус и прочее уже не имеют глобального значения. В конечном счете важно примет тебя человек таким, какой ты есть, или нет», — цитирует ее слова «КП».
Кто знает, вдруг приятное общение перейдет в романтические отношения?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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