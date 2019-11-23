Яна Рудковская советует Милане Тюльпановой наладить отношения с Александром Кержаковым ради сына

Евгений Плющенко, полностью поддерживает решение супруги, отмечая, что ему самому было непросто наладить отношения с сыном от первого брака после длительного перерыва в общении.

О том, как прошла встреча Яны Рудковской и Миланы Тюльпановой, вы узнаете 23 ноября в 16:00 на телеканале «Супер».