Яна Рудковская советует Милане Тюльпановой наладить отношения с Александром Кержаковым ради сына
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Фото: Instagram Миланы Тюльпановой
В субботу, 23 ноября, в эфир выйдет третья серия реалити-шоу «Яна Супер» о жизни Яны Рудковской и ее окружения.
Продюсер, публично выступавшая в защиту футболиста Александра Кержакова во время его скандального бракоразводного процесса с Миланой Тюльпановой, надеется, что бывшие супруги смогут наладить отношения ради двухлетнего сына. «Саша – мой друг, и отказать ему в помощи, тем более, зная, что Милана не права, было бы подло. Это очень большая проблема, когда в маленьком возрасте ребенок не каждую неделю видит отца. Ребенок отвыкает от папы, а папа отвыкает от ребенка, и они становятся совершенно чужими людьми. Я всегда за то, чтобы у ребенка было два родителя, чтобы он мог выбирать», — признается Яна.
Фото: Пресс-служба
Евгений Плющенко, полностью поддерживает решение супруги, отмечая, что ему самому было непросто наладить отношения с сыном от первого брака после длительного перерыва в общении.
О том, как прошла встреча Яны Рудковской и Миланы Тюльпановой, вы узнаете 23 ноября в 16:00 на телеканале «Супер».
Фото: Instagram, пресс-служба
Видео: YouTube
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